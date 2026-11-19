1. Mi tetszett a leginkább a válogatott futballjában?

Mark Porter

Az első félidőben több olyan időszakuk volt a magyaroknak, amikor egyértelműen uralták a játékot, és összességében jobb benyomást tettek rám, mint Belfastban. Tetszett, ahogyan a védők az északír támadásokat kezelték, leginkább a szélső hátvédek munkáját emelném ki. A védekezésbe való átmenetekkel sem akadt különösebb gond, igaz, az ellenfél támadósorának feltartóztatása eleinte kevés kihívást jelentett. A szünet után Josh Magennis beállításával ez megváltozott: az északírek pályára küldtek egy erősebb, jobban ütköző támadót, akivel a belső védőknek inkább meggyűlt a bajuk. Bolla Bendegúz az első félidőben időnként veszélyt tudott teremteni a jobb szélen, Kerkez Milosnak pedig a túloldalon voltak ígéretes beindulásai. A labdabirtoklási fölény alapján ugyanakkor többet vártam volna Magyarországtól.

2. Mi lehet a csapat veszélyes fegyvere?

Elég hamar világossá vált számomra, hogy Szoboszlai Dominik a válogatott legfontosabb futballistája, aki a különbséget jelentheti. Ugyanakkor érdemes lenne jobban kihasználni a pálya szélességét, és az oldalvonalak mentén gyakrabban megbontani az ellenfél védelmét, mivel Varga Barnabás kellően erős, a kapu előtt állandó veszélyt jelent – szélen vezetett lendületesebb támadásokkal és a megfelelően időzített beadásokkal sokkal többször lehetne helyzetbe hozni. Szoboszlai Dominik rendszerint nagy szabadságot kap, hol a bal oldalon bukkan fel, hol jobbra húzódik, hol visszalép a labdáért, ám emiatt időnként szétesik a csapat szerkezete. Ha sikerülne megtalálni az egyensúlyt a mozgásának szabadsága és a többiek helyezkedése között, abból jóval hatékonyabb támadójáték alakulhatna ki.

3. Mi nem működött az együttes játékában?

Leginkább az zavart, hogy nagyon lassan jutott előre a labda – különösen az első félidőben, amikor a magyarok sokat birtokolták, mégis kevés helyzetet alakítottak ki. Az északír védelem hosszú ideig kényelmesen tehette a dolgát, mert a támadások túlságosan gyakran futottak középen, ahol a vendégek kifejezetten jó erőkből álltak. Több ritmusváltásra, szélességi játékra és váratlan megoldásra lett volna szükség, főleg a vezetés megszerzése után. Hazai pályán, ilyen közönség előtt többet vártam a magyar válogatottól, a belfasti meccs után azt hittem, ezúttal meggyőzőbb teljesítményt látok. Egyébként felvetődik bennem az is, hogy esetleg kapitányváltás hozhatna új lendületet, mert az északírekkel vagy az írekkel szemben versenyképesebb futballt várnék Magyarországtól.

4. Melyik magyar játékos teljesítményét emelné ki?

Összességében senkit sem tudnék megnevezni, akinek a teljesítménye igazán kiemelkedett volna a magyar válogatottból. Szoboszlai Dominik játékát régóta kedvelem, a Premier League-ben különösen sokat figyelem, ám ezen a meccsen visszafogottabban futballozott. Úgy tűnt, nincs teljesen rendben fizikailag, ezért igazságtalan lenne számonkérni rajta a tőle megszokott teljesítményt. Ha mégis ki kell emelnem valakit, Bolla Bendegúzt említeném, aki annak ellenére, hogy sérülés miatt kellett beugrania, az első félidőben többször is ígéretesen futott fel a jobb oldalon, kellemetlen pillanatokat okozott a védőinknek – a második játékrészben már kevésbé érvényesült. Kerkez Milosnak is volt néhány jó beadása, és a jobbhátvéd Osváth Attila játéka ugyancsak tetszett, bár a beadások pontosságában láttam hiányosságokat.

5. Melyik magyar focista lógott ki lefelé?

A középpályával voltam a legkevésbé elégedett, mert úgy éreztem, ezen a területen hiányzott a lendület és a kreativitás, amelyre 76 százalékos labdabirtoklás mellett szükség lett volna. Csongvai Áron például túlságosan mélyen helyezkedett, és a csapat ritkán tudott olyan átadásokkal előrehaladni, amelyekkel valóban megbontotta volna az északír védelmet. A támadások sokszor lelassultak, Varga Barnabás ritkán kapott használható labdát, a szélsőkben rejlő lehetőségeket is csak időnként sikerült kihasználni. Callum Styles sem volt valami meggyőző a pálya tengelyében, nem tudta érdemben segíteni a támadások építését. Szoboszlai Dominiktól több kezdeményezést vártam volna, csakhogy láthatóan nem volt százszázalékos állapotban. Nehéz volna egyetlen játékost felelőssé tenni az elmaradt győzelemért, a középpályások összteljesítménye ugyanakkor csalódást okozott nekem.