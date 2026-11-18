Szavazásunknál minden találkozónál csak azokat a labdarúgókat vettük figyelembe, akik az adott meccseken legalább húsz percet a pályán töltöttek. Ezek alapján csak egy értékeléssel rendelkezik Redzic Damir (4.19), Urblík József (4.61), Pető Milán (4.65), Callum Styles (4.79), Szalai József (5.22), Markgráf Ákos (5.44) és Sallai Roland (6.71). Ők nem kerültek be a végső listára.

Összesen 19 játékosnak volt legalább két olyan meccse az idei Nemzetek Ligája-kiírásban, amely alapján olvasóink értékelték teljesítményüket. Négyen – Csinger Márk, Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Tóth Balázs – voltak, akik egy meccset sem hagytak ki, és négy játékos (Kerkez Milos, Osváth Attila, Tóth Rajmund, Willi Orbán) egy NL-találkozóról hiányzott.

Olvasóinknál összesítve Tóth Balázs végzett a legmagasabb átlagpontszámmal. A hat meccsen három gólt kapó kapus 7.05-ös értékeléssel áll a lista tetején, őt a két meccsen pályára lépő Varga Barnabás (6.92) és az utolsó mérkőzést kihagyó Willi Orbán (6.59) követi. Rajtuk kívül további három játékos érte el a hatos átlagot: Csinger Márk (6.2), Szoboszlai Dominik (6.14) és Nagy Zsolt (6.1).

A lista másik végén a három meccsen is pályára lépő, de mindegyiken csereként beálló Bárány Donát (3.92) végzett, de nem érte el az ötös átlagot Csongvai Áron (4.38), Bolla Bendegúz (4.43), Szűcs Tamás (4.53), Jurek Gábor (4.56), valamint Lukács Dániel (4.71) sem.

A pontátlagok

1. Tóth Balázs 7.05 (6 meccs értékelése)

2. Varga Barnabás 6.92 (2)

3. Willi Orbán 6.59 (5)

4. Csinger Márk 6.2 (6)

5. Szoboszlai Dominik 6.14 (6)

6. Nagy Zsolt 6.1 (3)

7. Schäfer András 5.9 (6)

8. Osváth Attila 5.71 (5)

9. Tóth Alex 5.71 (2)

10. Kerkez Milos 5.63 (5)

11. Tóth Milán 5.5 (3)

12. Vitális Milán 5.31 (4)

13. Tóth Rajmund 5.13 (5)

14. Lukács Dániel 4.71 (4)

15. Jurek Gábor 4.56 (3)

16. Szűcs Tamás 4.53 (2)

17. Bolla Bendegúz 4.43 (4)

18. Csongvai Áron 4.38 (3)

19. Bárány Donát 3.92 (3)