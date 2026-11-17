Marco Rossi először hiányzókkal kapcsolatos kérdést kapott a meccs utáni sajtótájékoztatón, majd összességében értékelte a Nemzetek Ligájában mutatott teljesítményt.

„Sallai Roland a meccs előtt kisebb izomhúzódást szenvedett, sajnos nem számíthattunk rá, és nagyon hiányzott a fizikai ereje miatt Willi Orbán is a csapatból – fogalmazott a kapitány. – Frusztráltak vagyunk, hogy nem tudtunk nyerni, de ha a hat meccset együtt nézzük, amit a Nemzetek Ligájában játszottunk, azt láthatjuk, sokkal több helyzetünk volt, mint ellenfeleinknek, ám nem tudtuk jó százalékkal értékesíteni ezeket. Persze, a futballban mindig az eredmény, a végeredmény a legfontosabb.”

Rossi a Nemzetek Ligája pótselejtezőjén következő lehetséges ellenfelekkel nem kívánt foglalkozni.

„Nem akarok a következő ellenféllel foglalkozni. Keményebb ellenfél jöhet, mint akikkel a B-ligában játszottunk, de most Észak-Írország ellen sem tudtunk nyerni, mert nagyon hatékony volt.”

A Nemzeti Sport Online kérdésére a jövőjéről is beszélt, illetve arról, hogy gondolkodott-e korábban a gyengébb kezdés utáni hosszabb távú folytatáson.

„Őszintén szólva sohasem gondolkodtam a lemondáson. Mindig úgy tekintek a dolgokra, hogy a pohár félig tele van. Úgy gondolom, a számadataink teljesen jók ebben az évben, a játékstílusunk is rendben van. Meglepődnék, ha kirúgnának ez után a sorozat után. Hogy mást ne mondjak, 2025 márciusa után nem veszítettünk idegenben mérkőzést, miközben amikor idejöttem, hosszú idegenbeli nyeretlenségi sorozatban volt a csapat. Persze, frusztrál az a tény, hogy egy éve arra vagyok kényszerítve, hogy az írek, északírek ünnepelését lássam” – reagált Rossi.

Majd azt hangsúlyozta: a tavalyi, Írország elleni vb-selejtezőt és a mostani meccset nem lehet összehasonlítani egymással.

Rossi után az északírek szövetségi kapitánya, Michael O’Neill is értékelt, aki eltiltás miatt a lelátóról figyelte a mérkőzést.

„Nagyszerű érzés a feljutás. Ez a szereplés az Eb-selejtező sorsolásakor is sokat jelenthet, de összességében a játékunk is nagyon biztató volt. Fiatal játékosok alkotják a keretet, akiknél nem lehet tudni, milyen ütemben fejlődnek. Viszont olyan játékosok is vannak a keretben, akik hatni tudnak a fiatalokra, és folyamatosan fejlődik a keret. Fantasztikus hangulatban, jó ellenféllel szemben játszottunk, és ki tudtuk hozni a második félidőben, ami a tervünk volt” – összegzett a vendégek szakvezetője.

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NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis

Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)

Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)