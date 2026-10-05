Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!

Egy éve sem tartott még Marco Rossi időszaka szövetségi kapitányként, amikor 2019. március 21-én Nagyszombatban fogadta Szlovákia a magyar válogatottat Európa-bajnoki selejtezőn. A válogatott a Gulácsi Péter – Lang Ádám, Willi Orbán, Kádár Tamás – Lovrencsics Gergő, Kalmár Zsolt, Nagy Ádám, Korhut Mihály – Kleinheisler László, Kovács István – Szalai Ádám kezdőcsapattal állt ki, s az 55. percben cserélt először a szakvezető: Kleinheisler László le, Szoboszlai Dominik be.

Az akkor a 19. életévében járó fiatalember aznap futballozott először a válogatottban, társaival 2–0-s vereséget volt kénytelen elkönyvelni. S milyen az élet, első gólját ugyancsak a szlovákoknak lőtte (szabadrúgásból) címeres mezben 2019 szeptemberében az Üllői úton 2–1-re elveszített selejtezőn. Magyarország negyedik lett a csoportban, de a Nemzetek Ligája-szereplés lehetőséget kínált az Eb-pótselejtezőre, s tudjuk, mi történt: Bulgáriát idegenben (3–1), Izlandot pedig Szoboszlai Dominik csodálatos, jószerével utolsó pillanatos lövésével idehaza megverve (2–1) a nemzeti csapat kijutott a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott, részben hazai rendezésű Eb-re. S bár a középpályás a sérülése miatt lemaradt a tornáról, az izlandiaknak lőtt gólja óta eltelt évek kárpótolhatták érte: tényleg azt érezhette mindenki, hogy Marco Rossi kapitány együttese a „bárkivel felveszi a versenyt” szintről eljutott a „bárkit le tud győzni” magasságba. A 2021-es Eb-n „Fityóval” (Fiola Attilával) együtt törtünk az akkor világbajnoki címvédő francia válogatott kapujára a Puskás Arénában, Münchenben Schäfer Andrással együtt fejeltük el a labdát Manuel Neuer mellett. A Nemzetek Ligája A-ligájában 2022 júniusában Wolverhamptonban kétszer is együtt lőttünk Sallai Rolanddal, együtt rúgtuk rá ballal Nagy Zsolttal, együtt csináltuk meg azt a pimasz cselt Gazdag Dániellel, szeptemberben együtt lendült a lábunk Szalai Ádáméval Lipcsében, aztán meg következett a veretlenül teljesített Eb-selejtező.

És most tartunk, ahol tartunk.

A Rossi-éra második elbukott világbajnoki selejtezője után az idén őszig kellett várni az újabb tétmérkőzésekre, a Nemzetek Ligája B-ligájára, Ukrajnára, Észak-Írországra, Grúziára. Sérülése miatt még az NL-rajt előtt kidőlt a pótolhatatlannak tetsző Varga Barnabás, valamint az ugyancsak kulcsember Sallai Roland, a magyar támadójáték jelentős csapást szenvedett el – az előző három fellépésen egyetlen góllal szerzett négy pont birtokában erre is, arra is vihetett tovább az út hétfő este Nagyszombatból.

S ki más is lehetett volna fókuszban, mint a válogatott bemutatkozásakor a Salzburgban légióskodó, időközben aztán az RB Leipziget is megjárva a Liverpoolba igazoló, ott vezérré avanzsáló, a nemzeti csapatban pedig immár a 69. mérkőzésén szereplő Szoboszlai Dominik? Marco Rossi szakmai stábjához hasonlóan nyilván ő sem tudja mások futballtudását fejleszteni az összetartások alkalmával, de hozzáállásával és szemléletével, no meg a pályán nyújtott teljesítményével hátha magával húzza a többieket.

Az ukránok másfél hete balhés hajrát hozó mérkőzésen 1–0-ra nyertek a Puskás Arénában, pénteken azonban itt, Nagyszombatban kaptak ki 3–0-ra az északírektől, izgatottan vártuk, hogyan alakul a hétfő este. Ami a békességet illeti, szívmelengető volt látni a stadionba menet a sétálóutcán az italozás közben egymást megtapsoló magyar, illetve ukrán szurkolókat. Kár, hogy a kezdőcsapatok kihirdetésekor – mondjuk így – már kevéssé tisztelték meg a labdarúgókat az ellenfél drukkerei, a másik nemzet himnuszának lejátszásakor tanúsított magatartásról (fütyülés) már nem is beszélve. Az előző, Grúzia elleni találkozón bevetett magyar kezdő tizenegyből csak a sárga lapjai miatt eltiltott Kerkez Milos hiányzott, a helyén Nagy Zsolt futballozott balhátvédként, Vitális Milán a középpálya közepén, Tóth Alex pedig a bal szélen szerepelt.

Aktívabbnak mutatkoztak az ukránok az első húsz percben, Willi Orbán elcsúszása után Ihor Krasznopir a frászt hozta a magyar szurkolókra (a Lipcse védője aztán korrigált), Oleh Ocseretyko kísérleténél a léc is a mieinkkel volt, kisvártatva pedig Matvij Ponomarenko sarokkal tette a labdát kapura, amely a jobb kapufa mellett gurult az alapvonalon túlra.

Fájó szívvel kellett megállapítanunk Lukács Dániel és Tóth Milán súlytalanságát Eduard Szarapijjal és Tarasz Mihavkóval szemben, valamint azt is, hogy elég nagy bajban lenne a védelem a játék alakulását szinte ösztönösen érzékelő, a hidegvérét a legváratlanabb pillanatban (lásd Tóth Alex labdaeladása) is megőrző Willi Orbán nélkül. Azt pedig hiába kerestük, nem találtuk, ki lehetne Szoboszlai Dominik játszótársa támadásban (időnként feljebb is lépett, hátha történik valami), a magyar válogatott tulajdonképpen helyzet nélkül zárta az első félidőt – oly távolinak tűnt ekkor Wolverhampton emléke...

A magyar válogatottat 90. alkalommal irányító Marco Rossi érezhette, ez így elég vékony. Ennek jele volt, hogy a második játékrészt egészen más felfogásban kezdte a csapat, a letámadásra utaló egyértelmű jelek, Szoboszlai Dominik újbóli megjelenése majdhogynem a támadósorban – és tessék, derült égből villámcsapás az ukrán kapu előtt, nagyszerű Szoboszlai, Vitális, Tóth Milán összjáték végén a Vasas 24 esztendős támadója megszerezte első gólját a nemzeti csapatban, egy ide!

Jöttek a cserék, Jurek Gábor és Szűcs Tamás, valamint kisvártatva a paksi gólkirályjelölt Szalai József is, aki ezen a nagyszombati estén mutatkozott be a válogatottban. Fokozták a nyomást az ukránok, egyre inkább beszorultak a mieink, s fegyelmezett védekezés ide vagy oda, Roman Jaremcsuk fejessel egyenlített. Ez azonban különleges második félidő volt, Csinger Márknak különösen, aki ráérzett a középre húzódásra, hátvédként csatárerényeket csillogtatva robbant be a kapu elé, s bevágta a labdát a léc alá – már-már katarzis!

Kihúzták a mieink a hátralévő időt, a grúzok pénteki legyőzését követően Nagyszombatban megverték Ukrajnát, és mondjuk ki nyugodtan, versenyben vannak az A-ligába jutást érő első helyért B-ligás csoportjukban. Már csak azért is, mert a hátralévő két novemberi összecsapáson már Varga Barnabás és Sallai Roland is bevethető lesz. 1–2

A csoport másik mérkőzésén

Észak-Írország–Grúzia 0–0

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)

Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Valerij Bondar (Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)

Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihaljonok (mindhárom Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Varfolomjejev (Lincoln – Anglia), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)

Támadók: Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)

Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)