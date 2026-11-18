♦ Tíz mérkőzést játszott idén válogatottunk, ebből hatot nyert meg, három döntetlen és egy vereség mellett. Minden meccset (a felkészülési találkozókat is) hárompontos rendszerben számolva ez 70 százalékos teljesítménymutatót jelent. Marco Rossi 2018 óta tartó kapitányi időszakában ennél egyértelműen jobb mérleget 2023-ban tudott felmutatni a csapat, amikor veretlenül, hat győzelemmel, négy döntetlennel, 73.3 százalékos teljesítménnyel fejezte be az évet.

♦ Ugyanakkor a hat győzelem az rekordbeállítás a vizsgált nyolc esztendőben, ilyenre 2023 mellett még egyszer, 2021-ben volt példa, de akkor az Eb miatt 15 meccset játszottunk és volt négy vereségünk is. Nyilván az sem mindegy, hogy milyen szintű ellenfelekkel szemben értük el a mostani mérleget és hol. Ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a tíz mérkőzésből kettőn a B-ligánál alacsonyabb osztályban szereplő gárda ellen léptünk pályára, a finnek és a kazahok ellen, viszont a görögök pedig a magasabb, A-ligában szerepeltek a Nemzetek Ligája mostani kiírásában. Persze árnyalja a képet, hogy az idei tíz összecsapásból négy felkészülési találkozó volt, és azt a négyet mind itthon vívtuk meg. Idegenben csak három NL-fellépésünk volt, viszont azt a hármat veretlenül, két győzelemmel és egy döntetlennel teljesítettük (Ukrajna ellen Szlovákiában léptünk pályára).

♦ Ami még kiemelendő ebből az esztendőből, hogy csupán öt gólt kaptunk, ami a legkevesebb egy naptári éven belül Rossinál. Még úgy is, hogy volt olyan év, amikor a mostaninál kevesebbszer, nyolc vagy csak hat alkalommal játszottunk Rossival.

♦ Más kérdés viszont, hogy a tíz mérkőzésen szerzett 12 gól a második legalacsonyabb meccs/gól mutatót (1.2) eredményezi a vizsgált nyolc évben. Ennél alacsonyabb csupán a 2019-es termésünk volt, amikor tíz találkozón tíz gólig jutottunk.

Marco Rossi éves mérlegei, kiemelve a legtöbb győzelem, döntetlen, szerzett gól, ill. legkevesebb vereség és kapott gól, legjobb teljesítménymutató

♦ Az idei gólínségünket mutatja az a tény is, hogy csak az a Varga Barnabás tudott egynél több gólt szerezni, aki a tízből hat mérkőzésen nem is játszott. A négygólos Vargán kívül Csinger Márk, Kerkez Milos, Tóth Rajmund, Tóth Milán, Schäfer András, Schön Szabolcs és Szoboszlai Dominik szerzett gólt (és a 12 találatunk között szerepelt egy grúz öngól is).

♦ A válogatottban idén 35 labdarúgó lépett pályára. Ketten, Szoboszlai Dominik és Schäfer András voltak ott mindegyik mérkőzésen, és Szoboszlai töltötte a legtöbb időt a pályán, 884 percet.

♦ A 35 játékosból 14-en idén futballoztak először a nemzeti csapatban. Ennyi újoncot egy naptári évben még sosem avatott Rossi, a tavalyi, illetve tavalyelőtti 11-11 volt az eddigi csúcs.

Játékos Meccs Perc Gól Szoboszlai Dominik 10 884 1 Schäfer András 10 855 1 Willi Orbán 9 810 Tóth Balázs 9 782 Kerkez Milos 8 697 1 Csinger Márk – újonc 7 624 1 Osváth Attila 9 600 Vitális Milán 9 535 Lukács Dániel 8 416 Tóth Alex 7 354 Varga Barnabás 4 332 4 Sallai Roland 4 326 Bolla Bendegúz 6 304 Nagy Zsolt 6 271 Csongvai Áron 5 243 Redzic Damir 5 225 Szűcs Tamás – újonc 8 220 Bárány Donát – újonc 5 188 Tóth Milán – újonc 4 186 1 Dárdai Márton 2 180 Markgráf Ákos – újonc 2 180 Szappanos Péter 2 153 Jurek Gábor – újonc 4 122 Callum Styles 2 122 Tóth Rajmund – újonc 5 106 1 Kovács Bendegúz – újonc 2 47 Szűcs Kornél 1 45 Schön Szabolcs 2 26 1 Pécsi Ármin – újonc 1 28 Yaakobishvili Áron – újonc 1 27 Pető Milán – újonc 2 24 Urblík József – újonc 1 21 Baráth Péter 2 20 Szalai József – újonc 1 18 Szendrei Ákos – újonc 2 10 A MAGYAR VÁLOGATOTTBAN IDÉN PÁLYÁRA LÉPŐK NÉVSORA, JÁTÉKPERCEK ALAPJÁN

Forrás: statz.ai

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2026-OS MECCSEI

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA

B-liga, 2. csoport

Magyarország–Ukrajna 0–1

G: Szikan (42.)

Észak-Írország–Magyarország 0–0

Magyarország–Grúzia 1–0

G: Kerkez (35.)

Ukrajna–Magyarország 1–2

Semleges helyszín: Nagyszombat (Szlovákia)

G: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Grúzia–Magyarország 0–2

G: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Magyarország–Észak-Írország 1–1

G: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)