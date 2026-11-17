Hatosnál jobbat senki nem kapott a magyar válogatottban – NS-értékelés
TÓTH Balázs 6
Egy óra játékidő után azt gondolhattuk, a tizenhárom szerencsés szám lesz. A Blackburn kapusa tizenharmadszor szerepelhetett a nemzeti együttesben, és a 61. percben a kapufa mentett Isaac Price lövésénél. Addig nem akadt nagy feladata, és azt reméltük, azután sem lesz sok, erre jött Justin Devenney és a ballábas bombája…
OSVÁTH Attila 5
Az első félidőben alig támadó észak-írekkel szemben védekezésben nem volt nehéz feladata, támadásban Bolla Bendegúzzal osztotta el a területet, felváltva léptek be középre, illetve játszották be a jobb oldalt, és érkezett is onnan labda középre. A második félidőben már többször kellett hátul besegítenie.
CSINGER Márk 5
A hetedik válogatott mérkőzésén szerepelt, úgyhogy ő jelentette a rutint a magyar védőpárosban. És magabiztosnak is tűnt, megfelelően takarított, igaz, olyan nagyon sokszor nem állították nehéz feladat elé az északírek. Az első félidőben legalábbis egyáltalán nem, a másodikban inkább, és az egyenlítésnél lehetett volna határozottabb.
MARKGRÁF Ákos 5
Életében másodszor mindjárt kulcsfontosságú Nemzetek Ligája-mérkőzésen kellett pályára lépnie a válogatottban, persze épp az ilyen, nagy tétre menő meccsekért kezdhetett el egykor futballozni. Az azért látszott, hogy híján van a válogatottbeli tapasztalatnak, akadt néhány pontatlan átadása és ütemtelen közbelépése.
KERKEZ Milos 6
Az első félidő közepén remekül száguldott el a bal oldalon, beadását azonban hatástalanították az északírek – ebből kellett volna még több. Persze a vezetést anélkül is megszereztük, szóval, sokáig olyan nagyon mégsem hiányoztak a középre tett labdái, sokkal fontosabbnak tűnt, hogy lezárja az északírek jobb oldalát, azt megtette.
CSONGVAI Áron 6
A három középpályás közül ő volt az, aki leggyakrabban visszajárt a labdáért, neki kellett a két középső védő közé visszalépve mélységből irányítania. Leginkább rövid passzokkal szolgált, de pontos keresztlabdával is jelentkezett. A Saint-Étienne légiósa biztosított a védelem előtt, és e tekintetben nem érhette panasz a játékát.
SCHÄFER András 6
Az ötvenedik fellépését győzelemmel ünnepelte, az 51. azonban annál is fontosabbnak tűnt, ő pedig semmit sem akart a véletlenre bízni: megint rengeteget futott, az egész pályát bejátszotta, kapura lőtt, szerelt az ellenfél tizenhatosa előtt, minden ötven-ötvenes szituációba belecsúszott – ezúttal sem kímélte magát.
Callum STYLES 4
Az első félidőben a West Brom fedezete teljesített a leghalványabban a magyar középpályások közül, aztán a másodikra némileg felpaprikázva jött ki, erről árulkodott legalábbis az egyik ritmusváltása, amivel jelezte, ennél azért több lenne benne. Nem tudott azonban felnőni a feladathoz, cseréje indokolt volt.
BOLLA Bendegúz 5
A bemelegítésnél megsérülő Sallai Roland helyett szerepelt a kezdőben, de nem zavarta, hogy úgy kellett beugrania: az 5. percben, egy északír labdavesztés után ragyogóan játszotta meg a hosszú oldalon Szoboszlai Dominikot, gyerekkori játszótársa azonban a kapufára lőtt. Sokszor húzódott be a tengelybe passzopciót kínálva.
SZOBOSZLAI Dominik 6
Mindjárt az elején mennybe mehetett volna, a főnixes koprodukció végén azonban ballal a kapufára belsőzött. Kisvártatva aztán majdnem visszaadta a kölcsönt, de a jó ütemben középre bemozduló Bolla elől mentett az északír védelem. Szóval és játékával is irányította a többieket, amennyire azt a lába engedte…
VARGA Barnabás 6
Legfontosabb fegyverét a 18. percben használhatta először, amikor Kerkez Milos bal oldali beadása után bólintott – kapu fölé. Ám még az első félidőben bizonyította, a lába is aranyat ér, az ajándékba kapott labdával kiválóan tört be a büntetőterületen belülre, és miközben az északírek büntetőt reklamáltak, magabiztosan gurított a vendégek kapujába.
CSEREKÉNT PÁLYÁRA LÉPETT
TÓTH Rajmund (5) a gyengén játszó Callum Styles helyett szállt be, de olyan nagyon sokat neki sem sikerült hozzátennie a csapat játékához, igaz, alaposan megdolgozták az északír védők.
PETŐ Milántól (–) azt remélhette Marco Rossi, hogy hozza a paksi formáját, és kapura veszélyesen, bátran futballozik, de ez a kőkemény északír futballisták mellett túl nagy kihívásnak tűnt. Túl sok ideje nem volt arra, hogy megvillanjon.
URBLÍK József (–) érkezett még megsegíteni a bajban lévő magyar válogatottat – ez ám a kihívás, élete első címeres mezben megvívott mérkőzésén megmenteni a csapatot neki sem sikerült. Pedig a Vasasban eleresztett már néhány bombát, ezúttal azonban a szekrényméretű vendégvédők között nem volt lehetősége megvillantani ezt a képességét.
SZENDREI Ákos (–) csak néhány percet tölthetett a pályán.
JÁTÉKVEZETŐ
Marco GUIDA (olasz) 8
Végig kézben tartotta a mérkőzést, pedig nem volt könnyű feladata, mert azért akadtak paprikás jelenetek, és nem mindig kímélték egymást a labdarúgók. Ő azonban rendre akcióközelben volt, a vitatott esetekben jól ítélt.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis
Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)
Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)