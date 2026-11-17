TÓTH Balázs 6

Egy óra játékidő után azt gondolhattuk, a tizenhárom szerencsés szám lesz. A Blackburn kapusa tizenharmadszor szerepelhetett a nemzeti együttesben, és a 61. percben a kapufa mentett Isaac Price lövésénél. Addig nem akadt nagy feladata, és azt reméltük, azután sem lesz sok, erre jött Justin Devenney és a ballábas bombája…

OSVÁTH Attila 5

Az első félidőben alig támadó észak-írekkel szemben védekezésben nem volt nehéz feladata, támadásban Bolla Bendegúzzal osztotta el a területet, felváltva léptek be középre, illetve játszották be a jobb oldalt, és érkezett is onnan labda középre. A második félidőben már többször kellett hátul besegítenie.

CSINGER Márk 5

A hetedik válogatott mérkőzésén szerepelt, úgyhogy ő jelentette a rutint a magyar védőpárosban. És magabiztosnak is tűnt, megfelelően takarított, igaz, olyan nagyon sokszor nem állították nehéz feladat elé az északírek. Az első félidőben legalábbis egyáltalán nem, a másodikban inkább, és az egyenlítésnél lehetett volna határozottabb.

MARKGRÁF Ákos 5

Életében másodszor mindjárt kulcsfontosságú Nemzetek Ligája-mérkőzésen kellett pályára lépnie a válogatottban, persze épp az ilyen, nagy tétre menő meccsekért kezdhetett el egykor futballozni. Az azért látszott, hogy híján van a válogatottbeli tapasztalatnak, akadt néhány pontatlan átadása és ütemtelen közbelépése.

KERKEZ Milos 6

Az első félidő közepén remekül száguldott el a bal oldalon, beadását azonban hatástalanították az északírek – ebből kellett volna még több. Persze a vezetést anélkül is megszereztük, szóval, sokáig olyan nagyon mégsem hiányoztak a középre tett labdái, sokkal fontosabbnak tűnt, hogy lezárja az északírek jobb oldalát, azt megtette.

CSONGVAI Áron 6

A három középpályás közül ő volt az, aki leggyakrabban visszajárt a labdáért, neki kellett a két középső védő közé visszalépve mélységből irányítania. Leginkább rövid passzokkal szolgált, de pontos keresztlabdával is jelentkezett. A Saint-Étienne légiósa biztosított a védelem előtt, és e tekintetben nem érhette panasz a játékát.

SCHÄFER András 6

Az ötvenedik fellépését győzelemmel ünnepelte, az 51. azonban annál is fontosabbnak tűnt, ő pedig semmit sem akart a véletlenre bízni: megint rengeteget futott, az egész pályát bejátszotta, kapura lőtt, szerelt az ellenfél tizenhatosa előtt, minden ötven-ötvenes szituációba belecsúszott – ezúttal sem kímélte magát.

Callum STYLES 4

Az első félidőben a West Brom fedezete teljesített a leghalványabban a magyar középpályások közül, aztán a másodikra némileg felpaprikázva jött ki, erről árulkodott legalábbis az egyik ritmusváltása, amivel jelezte, ennél azért több lenne benne. Nem tudott azonban felnőni a feladathoz, cseréje indokolt volt.

BOLLA Bendegúz 5

A bemelegítésnél megsérülő Sallai Roland helyett szerepelt a kezdőben, de nem zavarta, hogy úgy kellett beugrania: az 5. percben, egy északír labdavesztés után ragyogóan játszotta meg a hosszú oldalon Szoboszlai Dominikot, gyerekkori játszótársa azonban a kapufára lőtt. Sokszor húzódott be a tengelybe passzopciót kínálva.

SZOBOSZLAI Dominik 6

Mindjárt az elején mennybe mehetett volna, a főnixes koprodukció végén azonban ballal a kapufára belsőzött. Kisvártatva aztán majdnem visszaadta a kölcsönt, de a jó ütemben középre bemozduló Bolla elől mentett az északír védelem. Szóval és játékával is irányította a többieket, amennyire azt a lába engedte…

VARGA Barnabás 6

Legfontosabb fegyverét a 18. percben használhatta először, amikor Kerkez Milos bal oldali beadása után bólintott – kapu fölé. Ám még az első félidőben bizonyította, a lába is aranyat ér, az ajándékba kapott labdával kiválóan tört be a büntetőterületen belülre, és miközben az északírek büntetőt reklamáltak, magabiztosan gurított a vendégek kapujába.

CSEREKÉNT PÁLYÁRA LÉPETT

TÓTH Rajmund (5) a gyengén játszó Callum Styles helyett szállt be, de olyan nagyon sokat neki sem sikerült hozzátennie a csapat játékához, igaz, alaposan megdolgozták az északír védők.

PETŐ Milántól (–) azt remélhette Marco Rossi, hogy hozza a paksi formáját, és kapura veszélyesen, bátran futballozik, de ez a kőkemény északír futballisták mellett túl nagy kihívásnak tűnt. Túl sok ideje nem volt arra, hogy megvillanjon.

URBLÍK József (–) érkezett még megsegíteni a bajban lévő magyar válogatottat – ez ám a kihívás, élete első címeres mezben megvívott mérkőzésén megmenteni a csapatot neki sem sikerült. Pedig a Vasasban eleresztett már néhány bombát, ezúttal azonban a szekrényméretű vendégvédők között nem volt lehetősége megvillantani ezt a képességét.

SZENDREI Ákos (–) csak néhány percet tölthetett a pályán.

JÁTÉKVEZETŐ

Marco GUIDA (olasz) 8

Végig kézben tartotta a mérkőzést, pedig nem volt könnyű feladata, mert azért akadtak paprikás jelenetek, és nem mindig kímélték egymást a labdarúgók. Ő azonban rendre akcióközelben volt, a vitatott esetekben jól ítélt.