A pályafutása első vb-diadalára hajtó 23 éves spanyol játékos az Ivan Lendl-csoport szerdai, második fordulójában két szettben győzte le a hozzá hasonlóan sikeresen rajtoló, 2020-as bajnok orosz Danyiil Medvegyevet. Carlos Alcaraz az első játszmában kétszer, a másodikban egyszer vette el ellenfele adogatójátékát, Medvegyev viszont bréklabdáig sem jutott a mindössze 69 perces mérkőzésen.

A két teniszező idén harmadszor, összességében 11. alkalommal csapott össze, a korábbi világelső Alcaraz 8–3-ra vezet.

Frances Tiafoe tie-breakben behúzta az első felvonást, pedig Flavio Cobolli 6–4-re vezetett a rövidítésben. Az olasz játékos ettől teljesen szétesett fejben, így a második szettet 6:0-ra veszítette el az 1 óra 39 perces mérkőzésen. Az már egyébként az első játszmában eldőlt, hogy a négyes favoritja, a két győzelemnél járó Carlos Alcaraz a hazai közönség előtt szereplő Cobolli elleni harmadik körös összecsapás eredményétől függetlenül bejut az elődöntőbe.

Sikerével Tiafoe még reménykedhet a négy közé jutásban, ehhez a 2020-as győztes orosz Danyiil Medvegyevet kellene legyőznie a záró körben, míg Cobolli – akit a második szettben nyújtott gyenge játéka miatt kifütyültek a honfitársai – csak a tisztes búcsúban bízhat.

A két négyesből a legjobb két-két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, melynek összdíjazása 15.75 millió dollár. Ebből a veretlen bajnok 5.17 milliót kasszírozhat, ha pedig valaki vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

A John McEnroe-csoportból a világelső német Alexander Zverev már biztosította a helyét a legjobb négy között.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 6:2, 6:4

Frances Tiafoe (amerikai, 7.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) 7:6 (8–6), 6:0

Az állás: 1. Alcaraz 2 pont, 2. Tiafoe 1 (2–2, 17:18), 3. Medvegyev 1 (2–2, 19:21), 4. Cobolli 0