A LEGJOBB emberhátrányos védekezéssel rendelkező együttes látogatott el az egyik legerősebb emberelőnyös játékkal rendelkező gárdához, avagy a Villach érkezett szerda este a Tüskecsarnokba. Az osztrák csapat és az FTC közelmúltjában egy közös pont van, mindkettő legyőzte a Fehérvárt.

Az első igazán komoly helyzet a vendégek előtt adódott, Elias Jeronimo Wallenta fonákját kellett hatástalanítania Bálizs Bencének. A túloldalon is beindult a gépezet, Aku Kestilä és Mihalik András összejátékában, valamint kicsivel később Galajda Zsombor helyzeténél is benne volt a levegőben a magyar gól, de Joe Cannata védett mindegyik alkalommal. Ment előre a Fradi becsülettel, uralta a játékot, Paavo Tyni távoli lövésénél jól takartak a társak, de ez még kimaradt, ám a 8. percben már nem úszta meg a Villach. Gyors megindulást követően David Silye tört be a vendégek harmadába, és hatalmas lövéssel kipókhálózta a rövid felsőt. Hét perccel a szünet előtt megállt a játék, ferencvárosi emberelőnyben Scott Walford ütközött az egyik hazai játékossal, a vállát fájlalva hagyta el a jeget a vendégek védője. A 15. percben egyenlítettek az osztrákok, fórban egy szélről betett korongba Joël Teasdale tette bele az ütőjét a kapu előtt. Nem sokáig örülhetett a Villach, még az első játékrész vége előtt ismét magához ragadta a vezetést a Fradi, Mihalik András tört be a szélről, megverte a védőjét és a kapus mellett szépen eltette a pakkot.

Jobban kezdte a második harmadot is a Ferencváros, de nehezen akart jönni a következő gól, végül a 30. percben megérkezett, emberelőnyben Rasmus Heljanko ért bele remekül egy távoli lövésbe. Ezúttal a vendégektől érkezett viszonylag gyors reakció, Maximilian Rebernig közelről, korcsolyával volt eredményes. Carter Savoie botjában benne volt a negyedik magyar gól, de ott is maradt, kimaradt a ziccer, ez pedig az utolsó játékrész elején megbosszulta magát, emberelőnyben Balázs mamutjáról a lendületből érkező Benjamin Topalovic elé került a korong, aki belőtte az ordító helyzetet. Ahogy az első harmad végén, ezúttal is gyorsan jött a magyar válasz, sőt még gyorsabban, húsz másodperc után ismét vezetett az FTC: David Silye kapott egy ragyogó előreemelt korongot, a ziccert pedig nem hibázta el. Érezni lehetett, ezen a fordulatos meccsen az egy gól az semmi, ezt tudta Molnár Dávid is, aki tíz perccel a vége előtt kettőre növelte a fővárosiak előnyét. Innen már nem volt visszaút a Villach számára, Heljanko másodszor, majd Silye harmadszor is betalált, így a végére fölényes ferencvárosi siker született, az FTC 7–3-ra nyert.

FTC-TELEKOM–EC VILLACH 7–3 (2–1, 1–1, 4–1)

Tüskecsarnok, 1347 néző. V: Hlavaty, Smetana (mindkettő osztrák), Durmis (szlovák), Muzsik.

FTC: Bálizs – Bengtsson (2), Hadobás (2) / Tyni, Lindgren / Horváth M., Ortenszky (1) / Farkas O. – SAVOIE (4), SILYE 3, Laskawy (1) / Tammela, Rönni, Dobos / MIHALIK A. 1 (1), Kestilä, HELJANKO 2 (2) / Galajda, Molnár D. 1, Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

VILLACH: Cannata – Schreier, Sproul (1) / Walford, Larochelle / Wall (1), Vallant / REBERNIG 1 (1), RAUCHENWALD (1), J. Hughes / Wieltschnig, Cramarossa, Andersson / Wallenta, Hancock (1), Teasdale 1 / Raspotnig (1), Maxa, Topalovic 1. Edző: Pierre Allard

Kapura lövések: 33–31. Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 3/1

Később

Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana 5–1