Az északírek 3–0-ra legyőzték Ukrajnát, és a csoport élére ugrottak

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Ukrajna–Észak-Írország 0–3 (0–2)

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion. Vezette: Vergoote (belga)

Ukrajna: Riznik – Bondar (Szikan, 62.), Zabarnij, Matvijenko, Szarapij – Brazsko (Nazarina, 56.) – Jarmolenko (Zubkov, 62.), Ocseretyko, Cihankov, Szudakov (Nazarenko, 68.) – Jaremcsuk (Varfolomjejev, 62.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Észak-Írország: P. Charles – Atcheson (McNair, 84.), McConville, C. Brown – B. Spencer, Hume, Shea Charles, Devlin (C. O'Neill, 84.) – K. Morrison (J. Kelly, 77.), Price (Devenny, 67.) – Donley (Magennis, 77.). Szövetségi kapitány: Martin O'Neill

Gólszerző: C. Brown (9., 61.), Price (22.)

Az este leggyorsabb góljával szerzett vezetést Észak-Írország Ukrajna ellen. A kilencedik percben az angol harmadosztályú Oxford United védője, Ciaron Brown volt eredményes Nagyszombatban – követhetetlen kavarodás végén a kapu torkából pöckölte a hálóba a labdát.

Negyedóra sem telt el ezután, és már 0–2 állt az eredményjelzőn, a hétfőn Bolla Bendegúzt kórházba küldő Isaac Price duplázta meg az előnyt fejes góllal – ismét elaludtak az ukrán védők. Hatalmas fölényben futballozott a háború miatt albérletbe kényszerülő Ukrajna, de mi is tapasztaltuk, milyen nehéz helyzeteket kialakítani az északírek ellen.

Hihetetlen, de a harmadik gól is Ciaron Brown nevéhez fűződött (kellett hozzá a kapus Dmitro Riznik óriási luftja is...), simán nyertek a vendégek, és nagy lépést tettek a csoportelsőség felé vezető úton.