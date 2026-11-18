Rapport Richárd a 11. helyért játszhat
A szerdai játéknapon Rapport Richárdnak mindenképp nyernie kellett volna Hajk Martiroszjan ellen, hogy legyen esélye a továbbjutásra és a meccsre a 9. helyért a záró szakaszban. Csakhogy a villámpartik és a rapid játszmák után az örmény már 10–2-re vezetett. A gyorsított klasszikus partiban a győzelemért 8 pont jár, tehát Rapport a legjobb esetben is csak 10–10-re tudta volna menteni a napot. Márpedig ilyenkor a szabályok szerint az előző nap eredménye dönt, amit ugyebár Martiroszjan nyert meg. Ezért Rapport már nem is jelent meg az asztalnál, játék nélkül elveszítette a partit, így az örmény összesítésben 18–2-vel a második napot is megnyerte.
Ugyanezt a szabályt használta ki a világelső Magnus Carlsen is. A norvég simán hozta az első napot a kazah Bibiszara Asszaubajevával szemben, így a második napon 10–2-es vezetésnél a klasszikus partit már nem vállalta be – túl sok Élő-pontot kockáztatott volna a játékkal. Asszaubajeva így ajándékba kapott nyolc pontot, de ezzel is csak 10–10 lett az állás, ami az előbb említettek miatt Carlsen továbbjutását jelentette – a 17. vagy 18. helyre.
SAKK
TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BEMUTATÓ TORNA, BUDAPEST
HELYOSZTÓK
2. nap
1–4. hely
Anish Giri (holland, 2747)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 12.5:7.5 (villám: 2.5:1.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)
Továbbjutó: Giri, mindkét nap megnyerésével.
Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Alireza Firouzja (francia, 2757) 15:5 (villám: 1:3, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)
Armageddon: Firouzja–Caruana 1:0
Továbbjutó: Firouzja, 1:1-gyel, Armageddon-partival.
5–8. hely
Hans Niemann (amerikai, 2697)–Liem Le (vietnámi, 2732) 15.5:4.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)
Továbbjutó: Niemann, mindkét nap megnyerésével.
Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) 14.5:5.5 (villám: 2.5:1.5, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)
Armageddon: Nyepomnyascsij–Duda 0:1
Továbbjutó: Duda, 1:1-gyel, Armageddon-partival.
9–12. hely
Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Rapport Richárd (2718) 18:2 (villám: 2:2, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 8:0 – játék nélkül)
Továbbjutó: Martiroszjan, mindkét nap megnyerésével.
Jorden van Foreest (holland, 2715)–Arjun Erigaisi (indiai, 2746) 12:8 (villám: 2:2, rapid: 2:6, gyorsított klasszikus: 8:0)
Armageddon: Erigaisi–Van Foreest 1:0
Továbbjutó: Erigaisi, 1:1-gyel, Armageddon-partival.
13–16. hely
Levon Aronian (amerikai, 2719)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 13.5:6.5 (villám: 3.5:0.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)
Armageddon: Mamedyarov–Aronjan 0:1
Továbbjutó: Aronjan, 1:1-gyel, Armageddon-partival.
Wesley So (amerikai, 2771)–Vincent Keymer (német, 2761) 13.5:6.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 4:4)
Továbbjutó: So, mindkét nap megnyerésével.
17–20. hely
Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 10:10 (villám: 4:0, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 0:8 – játék nélkül)
Továbbjutó: Carlsen, az első nap megnyerésével.
Andrew Hong (amerikai, 2609)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 12:8 (villám: 2:2, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)
Armageddon: Hong–Artyemjev 0:1
Továbbjutó: Artyemjev, 1:1-gyel, Armageddon-partival.
21–24. hely
Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 11.5:8.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 2:6, gyorsított klasszikus: 8:0)
Továbbjutó: Praggnanandhaa, mindkét nap megnyerésével.
Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 11:9 (villám: 3:1, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 0:8)
Továbbjutó: Mishra, mindkét nap megnyerésével.