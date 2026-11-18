A szerdai játéknapon Rapport Richárdnak mindenképp nyernie kellett volna Hajk Martiroszjan ellen, hogy legyen esélye a továbbjutásra és a meccsre a 9. helyért a záró szakaszban. Csakhogy a villámpartik és a rapid játszmák után az örmény már 10–2-re vezetett. A gyorsított klasszikus partiban a győzelemért 8 pont jár, tehát Rapport a legjobb esetben is csak 10–10-re tudta volna menteni a napot. Márpedig ilyenkor a szabályok szerint az előző nap eredménye dönt, amit ugyebár Martiroszjan nyert meg. Ezért Rapport már nem is jelent meg az asztalnál, játék nélkül elveszítette a partit, így az örmény összesítésben 18–2-vel a második napot is megnyerte.

Ugyanezt a szabályt használta ki a világelső Magnus Carlsen is. A norvég simán hozta az első napot a kazah Bibiszara Asszaubajevával szemben, így a második napon 10–2-es vezetésnél a klasszikus partit már nem vállalta be – túl sok Élő-pontot kockáztatott volna a játékkal. Asszaubajeva így ajándékba kapott nyolc pontot, de ezzel is csak 10–10 lett az állás, ami az előbb említettek miatt Carlsen továbbjutását jelentette – a 17. vagy 18. helyre.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BEMUTATÓ TORNA, BUDAPEST

HELYOSZTÓK

2. nap

1–4. hely

Anish Giri (holland, 2747)–Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707) 12.5:7.5 (villám: 2.5:1.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Továbbjutó: Giri, mindkét nap megnyerésével.

Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Alireza Firouzja (francia, 2757) 15:5 (villám: 1:3, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)

Armageddon: Firouzja–Caruana 1:0

Továbbjutó: Firouzja, 1:1-gyel, Armageddon-partival.

5–8. hely

Hans Niemann (amerikai, 2697)–Liem Le (vietnámi, 2732) 15.5:4.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 8:0)

Továbbjutó: Niemann, mindkét nap megnyerésével.

Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) 14.5:5.5 (villám: 2.5:1.5, rapid: 4:4, gyorsított klasszikus: 8:0)

Armageddon: Nyepomnyascsij–Duda 0:1

Továbbjutó: Duda, 1:1-gyel, Armageddon-partival.

9–12. hely

Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Rapport Richárd (2718) 18:2 (villám: 2:2, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 8:0 – játék nélkül)

Továbbjutó: Martiroszjan, mindkét nap megnyerésével.

Jorden van Foreest (holland, 2715)–Arjun Erigaisi (indiai, 2746) 12:8 (villám: 2:2, rapid: 2:6, gyorsított klasszikus: 8:0)

Armageddon: Erigaisi–Van Foreest 1:0

Továbbjutó: Erigaisi, 1:1-gyel, Armageddon-partival.

13–16. hely

Levon Aronian (amerikai, 2719)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 13.5:6.5 (villám: 3.5:0.5, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Armageddon: Mamedyarov–Aronjan 0:1

Továbbjutó: Aronjan, 1:1-gyel, Armageddon-partival.

Wesley So (amerikai, 2771)–Vincent Keymer (német, 2761) 13.5:6.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 4:4)

Továbbjutó: So, mindkét nap megnyerésével.

17–20. hely

Magnus Carlsen (norvég, 2823)–Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532) 10:10 (villám: 4:0, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 0:8 – játék nélkül)

Továbbjutó: Carlsen, az első nap megnyerésével.

Andrew Hong (amerikai, 2609)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 12:8 (villám: 2:2, rapid: 6:2, gyorsított klasszikus: 4:4)

Armageddon: Hong–Artyemjev 0:1

Továbbjutó: Artyemjev, 1:1-gyel, Armageddon-partival.

21–24. hely

Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 11.5:8.5 (villám: 1.5:2.5, rapid: 2:6, gyorsított klasszikus: 8:0)

Továbbjutó: Praggnanandhaa, mindkét nap megnyerésével.

Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 11:9 (villám: 3:1, rapid: 8:0, gyorsított klasszikus: 0:8)

Továbbjutó: Mishra, mindkét nap megnyerésével.

Az első nap eredményei itt.