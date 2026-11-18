DOMMERENSSKYLD20 – azaz a „A játékvezető hibája 20”: ezt a kódot kínálta fel a DBU nevében kiküldött e-mail azoknak a feliratkozóknak, akik húszszázalékos kedvezménnyel akarják megvásárolni a válogatott egyik mezét a szövetség webshopjában.

A DBU, amint tudomást szerzett az ajánlatról, elhatárolódott tőle, közölvén, hogy valójában a Hummel küldte ki azt. A gyártó elismerte, valóban így történt.

„Hibáztunk, és őszintén elnézést kérünk – erősítette meg a Bold című dán lapnak Lars Stentebjerg vezérigazgató a gyártó nevében. – A hírlevelet a Hummel küldte ki, a DBU tudta vagy jóváhagyása nélkül; ezért kizárólag mi viseljük a felelősséget mind a tartalomért, mind annak terjesztéséért. A kommunikáció helytelen volt, és semmiképpen sem tükrözi azt a tiszteletet, amely a sportágnak, a játékvezetőknek kijár, ami megalapozza együttműködésünket a DBU-val. Természetesen nem szabadna ilyen módon megkérdőjeleznünk a játékvezetők döntéseit. Különösen sajnáljuk, hogy kommunikációnk kellemetlen helyzetbe hozta a DBU-t.”

Mint ismert, Dánia 2–0-ra vezetett Norvégia ellen kedd este, és még a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy bejusson a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe, de a 96. percben Umut Meler török játékvezető büntetőt ítélt az ellenfél javára, és Erling Haaland értékesítette azt.

A 3–2-es győzelemmel Norvégia jutott tovább, Dánia osztályozóra kényszerül az A-ligás tagsága megtartásáért – és akár a magyar válogatottat is kaphatja ellenfélnek a pénteki sorsoláson.

Mindenesetre a kuponkód szerda reggel még érvényesíthető volt…