KIK VESZNEK RÉSZT AZ A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓJÁN?

Az A-liga két legrosszabb csoportharmadikja: Horvátország, Dánia

Az A-liga két legjobb csoportnegyedikje: Szerbia, Wales

A B-liga csoportmásodikjai: Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Magyarország, Írország

Sorsolás: november 20., péntek (minden A-ligából kieső B-ligás ellenfelet kap az oda-vissza párharcra, az első meccs házigazdája a B-ligából érkező csapat)

A mérkőzések időpontja: 2027. március 25–27; március 28–30.

MIT TUDUNK AZ A-LIGA 2028-AS MEZŐNYÉRŐL?

A következő kiírásra átszervezik a Nemzetek Ligáját: megszűnik a D-liga, a megmaradó A-, B- és C-ligában 18-18 válogatott verseng majd. (Az UEFA égisze alá 55 ország tartozik, azonban Oroszország tagságát – az Ukrajna ellen 2022-ben indított háborúja miatt – felfüggesztették, egyelőre nem ismert, részt vehet-e a 2028. őszi küzdelmekben.)

A reform értelmében tehát az A-liga mezőnyét a jelenlegi 16 helyett 18 válogatott alkotja majd (a mostani kiírásban csak Csehország és Törökország esett ki automatikusan).

A csapatokat három hatos csoportba sorsolják majd, mindegyik hat mérkőzést játszik: kettőt (oda-vissza) a vele azonos kalapból sorsolt ellenféllel, egyet-egyet a további négy rivális ellen. A csoportok első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut majd be a negyeddöntőbe, a 4–5. helyezettek osztályozót játszanak, a csoportutolsók kiesnek a B-ligába.

AZ A-LIGA TAGJAI LESZNEK 2028-BAN

A mostani csoportelsők (4): Anglia, Franciaország, Németország, Portugália

A mostani csoportmásodikok (4): Belgium, Hollandia, Spanyolország, Dánia

A mostani két legjobb csoportharmadik (2): Görögország, Olaszország

A B-ligából csoportelsőként feljutók (4): Ausztria, Svájc, Svédország, Észak-Írország

A 2027. márciusi osztályozó továbbjutói (4)

HOGYAN FOLYTATÓDIK AZ A-LIGA MOSTANI KIÍRÁSA?

NEGYEDDÖNTŐ

Résztvevők

Csoportelsőként (4): Anglia, Franciaország, Németország, Portugália

Csoportmásodikként (4): Belgium, Hollandia, Spanyolország, Norvégia

Sorsolás: november 20., péntek (minden csoportelső egy csoportmásodikkal játszik oda-vissza; azonos csoportból érkezők nem kerülhetnek szembe)

A mérkőzések időpontja: 2027. március 25–27.; március 28–30.

NÉGYES DÖNTŐ (a helyszínt később jelölik ki)

2027. június 9–10.: elődöntő

2027. június 13.: döntő, bronzmeccs

A B- és a C-liga közötti mozgást befolyásoló rájátszás párharcai szintén 2027 márciusában lesznek.

EMLÉKEZTETŐ

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedő: Steven Davis

Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)

Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)