Csütörtöki sportműsor: folytatódik az ATP-világbajnokság Torinóban
NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NŐI NB I
16. FORDULÓ
19.00: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Újpest
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Kincsem Lovaspark Futsal
20.45: TFSE–H.O.P.E. Futsal
21.00: Airnergy FC–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, STAR CONTENDER, MASZKAT
8.00: férfi egyes, a 16 közé jutásért
8.35: András Csaba–Vlagyimir Szidorenko (orosz, 4.)
AUTÓSPORT
TCR, MAKAÓ
Péntek, 5.00: időmérő (Tv: Sport2)
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
Péntek, 1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Péntek, 5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR, RSM CLASSIC
18.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT
20.45: Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
II. CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Magdeburg (német)
18.45: Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
20.45: Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román)
NŐI EURÓPA-LIGA
11.00: a csoportkör sorsolása, Bécs
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Péntek, 2.00: Minnesota Timberwolves–New York Knicks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1161 (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE, VERONA
20.00: díjugratás, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Fino Kaposvár–Mladost Zagreb (horvát) (Tv: Arena4)
FÉRFI CHALLENGE-KUPA, SELEJTEZŐ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
VISSZAVÁGÓ
17.00: MÁV Előre SC–TSV Jona (svájci), Tatabánya
NŐI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.30: Veszprémi ESC–Újpesti TE, Nemesvámos
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL
Péntek, 1.00: selejtezők
SAKK
TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: döntő
SPORTLÖVÉSZET
HUNGARIAN OPEN, BUDAPEST, NEMZETI LŐTÉR
Férfi 10 m légpuska
9.50: alapverseny
14.00: döntő
Női 10 m légpuska
11.40: alapverseny
15.30: döntő
Férfi 10 m légpisztoly
13.30: alapverseny
17.00: döntő
Női 10 m légpisztoly
15.20: alapverseny
18.30: döntő
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, JOHN MCENROE-CSOPORT, 3. FORDULÓ
14.00: Ben Shelton (amerikai, 3.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) (Tv: Match4)
20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Arthur Fils (francia, 6.) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
4. FORDULÓ, A-CSOPORT
19.30: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC