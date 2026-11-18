NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NŐI NB I

16. FORDULÓ

19.00: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Újpest

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Kincsem Lovaspark Futsal

20.45: TFSE–H.O.P.E. Futsal

21.00: Airnergy FC–Nyírbátor

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, STAR CONTENDER, MASZKAT

8.00: férfi egyes, a 16 közé jutásért

8.35: András Csaba–Vlagyimir Szidorenko (orosz, 4.)

AUTÓSPORT

TCR, MAKAÓ

Péntek, 5.00: időmérő (Tv: Sport2)

DARTS

GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON

20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport2)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

Péntek, 1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Péntek, 5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR, RSM CLASSIC

18.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT

20.45: Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

II. CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Magdeburg (német)

18.45: Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

20.45: Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román)

NŐI EURÓPA-LIGA

11.00: a csoportkör sorsolása, Bécs

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Péntek, 2.00: Minnesota Timberwolves–New York Knicks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1161 (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE, VERONA

20.00: díjugratás, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Fino Kaposvár–Mladost Zagreb (horvát) (Tv: Arena4)

FÉRFI CHALLENGE-KUPA, SELEJTEZŐ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

VISSZAVÁGÓ

17.00: MÁV Előre SC–TSV Jona (svájci), Tatabánya

NŐI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.30: Veszprémi ESC–Újpesti TE, Nemesvámos

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, SZÖUL

Péntek, 1.00: selejtezők

SAKK

TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST

15.00: döntő

SPORTLÖVÉSZET

HUNGARIAN OPEN, BUDAPEST, NEMZETI LŐTÉR

Férfi 10 m légpuska

9.50: alapverseny

14.00: döntő

Női 10 m légpuska

11.40: alapverseny

15.30: döntő

Férfi 10 m légpisztoly

13.30: alapverseny

17.00: döntő

Női 10 m légpisztoly

15.20: alapverseny

18.30: döntő

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, JOHN MCENROE-CSOPORT, 3. FORDULÓ

14.00: Ben Shelton (amerikai, 3.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) (Tv: Match4)

20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Arthur Fils (francia, 6.) (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

4. FORDULÓ, A-CSOPORT

19.30: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC