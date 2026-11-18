Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a Nemzetek Ligája B-ligájában csoportmásodikként zárt az északírek mögött, így márciusban osztályozós párharcban harcolhatja ki az élvonalba jutást: a lehetséges ellenfelek közül a 14. horvátokat jegyzik a legmagasabban, a dánok a 21. pozícióban állnak, míg a walesi és a szerb gárda a magyarok mögött, a 41. és 46. helyen található.

FIFA-VILÁGRANGLISTA (zárójelben az előző helyezés)

1. (1.) Spanyolország 2004.48 pont

2. (2.) Argentína 1966.13

3. (3.) Franciaország 1950.82

4. (4.) Anglia 1938.90

5. (7.) Marokkó 1809.37

6. (5.) Portugália 1801.28

7. (6.) Brazília 1800.91

8. (8.) Belgium 1790.37

9. (9.) Hollandia 1774.06

10. (11.) Kolumbia 1735.90

...15. (14.) Horvátország 1714.22

...21. (21.) Dánia 1622.41

...37. (38.) MAGYARORSZÁG 1514.70

...41. (39.) Wales 1500.99

...46. (44.) Szerbia 1470.66