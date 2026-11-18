A Corona Brasov hosszabbításban 2–1-re legyőzte idegenben a Csíkszeredát a jégkorong Erste Liga szerdai játéknapján.
A ráadásban Kóger Dániel döntötte el a találkozót.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai) 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után
Jegyzőkönyv később...
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