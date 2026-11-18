FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT

WISLA PLOCK (lengyel)–ONE VESZPRÉM HC 26–30 (17–14)

Plock, 4060 néző. V: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák)

PLOCK: Alilovic – Daszek 1, Richardson 3, Fazekas G. 1, Dawydzik 1, KOSZOROTOV 5, BJERRE 8 (3). Csere: Vujovics (kapus), Szita, Susnja 1, Krajewski, Serdio 3, Janc 2, Zarabec 1, Ilic Z., Morales. Edző: Xavier Sabaté

VESZPRÉM: E. Nielsen – Lenne 2, REMILI 7, PESMALBEK 3, Ligetvári, Hesam 3, DESCAT 8 (5). Csere: Appelgren (kapus), Thiagus Petrus, Cindric 1, El-Dera 2, Adel 1, Dodics 2, Martinovic 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 11. p.: 4–5. 20. p.: 11–7. 25. p.: 15–11. 28. p.: 15–13. 37. p.: 18–17. 42. p.: 21–18. 52. p.: 22–25. 59. p.: 24–29

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5

ÖSSZEFOGLALÓ

Az eddig szinte hibátlanul játszó Yanis Lenne ezúttal, a lengyel Wisla Plock otthonában nem kezdett jól a Bajnokok Ligája első középdöntős meccsén. A Veszprém férfi kézilabdacsapatának francia jobbszélsője nemcsak két helyzetét püfölte bele egymás után Mirko Alilovicba, de a másik oldalon „kiharcolt” egy hetest az ellenfélnek, amit Frederik Bjerre értékesített is.

És bár a vendégcsapat próbálta elkapni a fonalat, legalábbis volt egy biztató néhány perces periódusa, a fegyelmezetten védekező, és jó ritmust diktáló Plock lépéselőnyben maradt. A 18. percben Xavier Pascual időt is kért, és indulatosan rakta helyre a játékosait, ám a fejmosás nem hozta meg a kívánt hatást.

Két dolog is szokatlan volt, már ha a Veszprém eddigi idényét nézzük: az ellenfél egy egész félidőn keresztül egyszerűen jobban játszott az Építőknél, melynek ezúttal a világklasszis kapusa, Emil Nielsen sem kapta el a fonalat, az első harminc percben 16 lövésből csak kettőbe tudott beleérni, ráadásul a helyére érkező Mikael Appelgren egybe sem.

A dán kapus neve mellett a jegyzőkönyvben nagyon ritkán áll 12.5 százalékos teljesítmény... Sovány vigaszt jelenthetett, hogy a másik kapuban Alilovic sem sokkal többet találkozott a labdával, azonban a Plock 17–14-es vezetése így is teljesen megérdemelt volt a szünetben.

A második játékrészben a hét a hat elleni támadójátéknak kis híján meglett az eredménye, a Veszprém majdnem kiegyenlített, de mielőtt ez megtörtént volna, a játékvezetők piros lappal végleg kiállították Dragan Pesmalbeket, a magyar csapat kulcsjátékosát és egyik legjobb védőjét, amit az edző, a második félidőben óvatosabban cserélő Pascual szokatlan rezignáltsággal vett tudomásul. Csapata is hideg fejjel kezelte a szituációt, ugyanis percekkel később kiegyenlített, így negyedórával a vége előtt 21–21 állt a kijelzőn, Xavi Sabaté, a hazaiak edzője pedig azonnal időt kért.

De a lélektani előny már a vendégekhez került, akik nem sokkal később át is vették a vezetést, és ezzel együtt az utolsó tíz percre a mérkőzés irányítását is. A két francia, a balszélső Hugo Descat és a jobbátlövő Nedim Remili vezetésével percek alatt biztonságosra növelték a vendégelőnyt, Nielsen újfent lehúzta a rolót, így az Építők 30–26-ra nyert, ami ugyan nem tükrözi a szoros mérkőzést, ám a két pont az két pont.

A Veszprém megdolgozott a sikerért.

Az 1–4. a negyeddöntőbe jut, az 5. az Európa-ligában folytatja, a 6. kiesik.

PERCRŐL PERCRE

