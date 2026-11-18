A Cadillac meghozta döntését Bottas jövőjéről – hivatalos
Valtteri Bottas idén csatlakozott a Formula–1 mezőnyéhez az újonc Cadillac első szezonjára, több évre szóló szerződést aláírva. A 37 esztendős versenyző számára ez visszatérést jelentett, miután a 2025-ös idényt a Mercedes tartalék pilótájaként töltötte. A finn korábban a világbajnokság második helyezettjeként bizonyított, így komoly tapasztalattal érkezett az új amerikai projekthez.
Bár Bottas szerződése a következő évre is érvényes volt, az elmúlt időszakban kérdésessé vált a jövője. A Cadillac ugyanis mérlegelte, hogy tesztpilótájának, Colton Hertának adjon lehetőséget az egyik versenyzői ülésben.
Az istálló azonban szerdán, a Las Vegas-i Nagydíj előtt egyértelművé tette a helyzetet: Bottas 2027-ben is marad, és ismét Sergio Pérez lesz a csapattársa. A mexikói versenyző nemrég új szerződést írt alá, amely 2029 végéig biztosítja a helyét.
A Cadillac közleményében a folytonosság és a stabilitás fontosságát hangsúlyozta. Az alakulat szerint a döntés lehetőséget teremt arra, hogy az első szezonban lefektetett alapokra építkezzenek, miközben továbbra is az a céljuk, hogy hosszú távon versenyképes istállóvá váljanak az F1-ben.
„Izgatottan várom, hogy 2027-ben is folytassam ezt az utazást a Cadillac színeiben. Tudtuk, hogy egy új F1-es csapat felépítése az alapoktól nem lesz egyszerű, de pontosan ez teszi különlegessé ezt a kihívást. Leraktuk az alapokat, folyamatosan tanulunk és fejlődünk, ám még rengeteg munka áll előttünk. Éhes vagyok a további sikerekre, és hiszek abban, amit közösen építünk. A történetünk még csak most kezdődik” – fogalmazott a finn pilóta.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1.30–2.30
|2. szabadedzés
|5.00–6.00
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00