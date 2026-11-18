A grúzok elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is Tóth Balázs kapta a legjobb értékelést (6.99). A magyar válogatott kapusán kívül csak a gólszerző Varga Barnabás (6.84) kapott hatosnál jobb osztályzatot.

Őket Kerkez Milos (5.97), Csinger Márk (5.94) és Szoboszlai Dominik (5.91) követi. A legrosszabb értékelést kapó játékos Bolla Bendegúz (4.51) lett, de nem érte el az ötös osztályzatot Callum Styles (4.79) és további három csereként beálló játékosunk sem.