Olvasóink szerint ezúttal is Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa
A grúzok elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is Tóth Balázs kapta a legjobb értékelést (6.99). A magyar válogatott kapusán kívül csak a gólszerző Varga Barnabás (6.84) kapott hatosnál jobb osztályzatot.
Őket Kerkez Milos (5.97), Csinger Márk (5.94) és Szoboszlai Dominik (5.91) követi. A legrosszabb értékelést kapó játékos Bolla Bendegúz (4.51) lett, de nem érte el az ötös osztályzatot Callum Styles (4.79) és további három csereként beálló játékosunk sem.
A pontszámok:
1. Tóth Balázs 6.99
2. Varga Barnabás 6.84
3. Kerkez Milos 5.97
4. Csinger Márk 5.94
5. Szoboszlai Dominik 5.91
6. Osváth Attila 5.58
7. Markgráf Ákos 5.44
8. Schäfer András 5.37
9. Csongvai Áron 5.08
10. Tóth Rajmund 4.96
11. Callum Styles 4.79
12. Pető Milán 4.65
13. Urblik József 4.61
14. Bolla Bendegúz 4.51
Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Szendrei Ákos neve nem szerepel a felsorolásban.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis
Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)
Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)