Elsőként a 2018-as világbajnok Rob Cross lépett a tábla elé, s már az első legben dobott egy 180-at, magabiztosan hozva a kezdését a német Niko Springer ellen. A 36 éves angol jól kezdett a második legben is, de hátsó pályán elrontotta a 128-as kiszállót, Springer pedig köszönte szépen és 80-ról kiszállt. A folytatásban mindkét versenyző hozni tudta a saját kezdését – dacára annak, hogy Cross messze jobban átlagolt (103.90) az első öt legben. Az első brékre a hetedik legig kellett várni, amikor Springer 3–3-nál 25-ről kiszállva elvette Cross kezdését – az angol viszont azonnal visszabrékelt, így továbbra is fej-fej mellett haladtak a felek. Springer 5–5-nél állva hagyta Crosst és zsinórban négy leget nyerve karnyújtásra került a győzelemtől. Az egykori világbajnok a meccsben maradásért játszva a saját kezdését hozta, majd elvette Springerét, aki látványosan elbizonytalanodott a győzelem kapujában. A német 9–7-nél a győzelemért dobhatott, de dupla 20-ra elhibázta a meccsnyilat, Cross ellenben kiszállt 32-ről, így izgalmas lett a végjáték. Crossnak brékelnie kellett volna a döntő legért, de 155-ről nem tudott kiszállni – Springer ezt 111-ről megtette, így (kihasználva az angol játékos korábbi leolvadását) ő jutott tovább a negyeddöntőbe.

Az este második meccsén a negyedik helyen kiemelt Gerwyn Price alaposan bekezdett Ryan Searle ellen, s két brékkel 4–1-re elhúzott. A 13. helyen kiemelt angol ezután elvette Price kezdését, de így is brékhátrányban volt. A mérkőzés egyébként minőségi játékot hozott, Price 110-es míg Searle 105-ös átlagot dobott az első tíz legben. A 2021-es világbajnok walesi 6–4-nél harmadszor is elvette Searle kezdését, majd az angol visszabrékelt, így maradt az egyleges brékhátrány. Price 8–6-nál ismét brékelte Searlet, így a győzelemért kezdhetett, de 76-ról elhibázta a meccsnyilat, Searle ellenben kiszállt 40-ről, így meccsben maradt. A mérkőzés alakulásának megfelelően a 45 százalékos hatékonysággal kiszállózó Price ötödször is elvette Searle adogatását – az angol egyszer sem tudta ledolgozni a meccs elején összeszedett kettős brékhátrányt –, így 10–7-re behúzta a meccset, nyolc között pedig a Crosst kiverő Springer lesz az ellenfele.

A világelső Luke Littler kisebb meglepetésre rögtön elveszítette a kezdését Jermaine Wattimena ellen, de azonnal visszabrékelte a hollandot. 2–2-nél aztán ismét Wattimena nyert a hátsó pályáról, majd a szünet után a saját kezdését is hozta a holland, így leghátrányba került a regnáló világbajnok. S ha egy üzlet beindul... A 16. helyen kiemelt Wattimena megint brékelte Littlert, majd hozta a saját kezdését – parádés játékot mutatott be a holland, aki ezen a ponton már 106 fölötti átlagot produkált. Littler nagyon nem találta magát, Wattimena pedig zsinórban hat leget megnyerve (ebből három brékleg) 7–2-re elhúzott, amikor a világbajnok nagy nehezen elvette a holland kezdését. Ezt követően mindkét fél hozta egy darabig a kezdését, majd 9–5-ös holland vezetésnél Littler zsinórban három leget megnyerve megérkezett ellenfele nyakába. Wattimenára így komoly nyomás nehezedett, de miután Littler 125-ről nem tudott kiszállni, a holland 77-ről az első meccsnyilát értékesítette, így a világelsőt búcsúztatva jutott a legjobb nyolc közé.

A nap utolsó meccsén 5–4-ig fej-fej mellett haladt Kevin Doets és Cameron Menzies, majd a holland versenyző megrázta magát, és állva hagyta skót ellenfelét, akit kétszer lebrékelt, s 10–5-re nyerte meg a találkozót. Doets brutálisan dobta a tömeget – tíz 180 és tizennégy 140-et hozott össze –, így még az is belefért, hogy „csak” 29 százalékkal kiszállózott, ellentétben Menzies 45 százalékos mutatójával. A 28 éves játékos honfitársával, a Luke Littlert búcsúztató Jermaine Wattimenával játszik majd az elődöntőbe jutásért.

GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

NYOLCADDÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1.)–Jermaine Wattimena (holland, 16.) 8–10

Kevin Doets (holland)–Cameron Menzies (skót) 10–5

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ryan Searle (angol, 13.) 10–7

Rob Cross (angol)–Niko Springer (német) 8–10

Csütörtökön játsszák

Luke Humphries (angol, 2.)–Tom Sykes (angol)

James Wade (angol, 7.)–Michael van Gerwen (holland, 10.)

Gian van Veen (holland, 3.)–Martin Schindler (német)

Gabriel Clemens (német)–Nathan Aspinall (angol, 11.)