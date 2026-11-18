Hosszú kihagyást követően kapott ismét lehetőséget az ausztrál válogatottban Daniel Arzani. A Ferencváros játékosa a Jordánia elleni találkozón a 65. percben, csereként állt be, azonban a meccs hátralévő részében nem a teljesítményével, hanem a kiállításával került a figyelem középpontjába.

A 27 éves támadó előbb a 74. percben kapott sárga lapot, majd mindössze hat perccel később ismét szabálytalankodott, amiért a játékvezető felmutatta neki a második figyelmeztetést is. Arzaninak így alig negyedórával a pályára lépése után véget is ért a mérkőzés.

Daniel Arzani has been SENT OFF and the CommBank @Socceroos will finish the match with 10-men 👀🔴 Having received his first yellow card just six minutes earlier, the forward sees red after being on the pitch for only 15 minutes. Watch #AUSvJOR on Paramount+ 📺 https://t.co/pXB7b87Abs — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) November 17, 2026

A történtek kissé megviselték az ausztrál válogatottban eddig 12 alkalommal szereplő labdarúgót. Arzani az Instagram-oldalán reagált a kiállítására, és nyilvánosan vállalta a felelősséget a történtekért.

„Szeretnék bocsánatot kérni a szurkolóktól és a csapattársaimtól a két buta sárga lapom miatt. Pályafutásom során mindig hatalmas büszkeséggel és felelősségtudattal töltött el, valahányszor magamra ölthettem a zöld-arany mezt.

Elszomorít, hogy csalódást okoztam a körülöttem lévőknek: a családomnak, a csapattársaimnak és saját magamnak is. Nem így képzeltem el a visszatérésemet a válogatottba a hosszú kihagyás után. Rendkívül csalódott és elkeseredett vagyok, de most már csak annyit tehetek, hogy átgondolom a hibáimat, és megígérem, hogy ilyesmi többé nem fordul elő. Tudom, hogy mindenki követ el hibákat, ez most azonban nagyon fáj.

Tudom, hogy még rengeteget adhatok a jövőben, és remélem, hogy nem fogjátok ezt az esetet a későbbiekben ellenem felhozni.”

Az ausztrál válogatott 2–0-ra kikapott az említett találkozón.