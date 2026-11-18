Küzdött az UVSE, hogy felvegye a versenyt az FTC-vel, de a zöld-fehérek a második félidőben felőrölték a vendégeket és 14–6-ra nyertek – a női vízilabda ob I-ben hét meccs után ez a két csapat volt hibátlan, így már biztosan a Ferencváros végez az alapszakasz első helyén.

Hasonló helyzetben volt az FTC női vízilabdacsapata, mint nemrég a férfiak – Bajnokok Ligája-vereség után a bajnokságban kívánt javítani a Népligetben. Nyéki Balázs együttesének ez sikerült: a múlt szerdai marseille-i 12–10-es vereség után szombaton a Kaposvárt fogadta, és nyert 24–10-re. Matajsz Márk tanítványai ugyanezen a szombaton 13–8-ra alulmaradtak hazai medencében a spanyol Sabadell-jel szemben, majd szerdán bajnoki rangadón várták az UVSE-t – hét forduló után csak a zöld-fehérek és a lilák voltak hibátlanok a női élvonalban.

Az első negyedben diktált ferencvárosi tempót nehezen vették fel a vendégek, Leimeter Dóra góljára Fekete Flóra válaszolt, utána viszont a hazaiak viszonylag könnyedén elléptek 5–1-re a játékrész végéig – az UVSE trénere, Benczur Márton viszonylag heves gesztikuláció kíséretében igyekezett felhívni a figyelmet a hibákra. Védekezésben sikerült is javítani, jobban összezártak hátul a vendégek, miközben elkezdtek közelebb lopózni. Mácsai Eszter a második gólját ejtésből szerezte (5–3), később még egyszer kettőre csökkentette a hátrányt. Rossz kézen a kapu előterébe úszott Cuk Mása, Horváth Zsófi ellen ítéltek ötméterest – Neszmély kivédte Mácsai büntetőjét, ám amíg Mácsai ráúszott a kipattanóra, Leimeter húzta vissza, az újabb büntetőt pedig Mácsai már értékesítette (6–4).

A második negyedben kicsit megtorpanó Ferencváros fordulás után újra magára talált, miközben számos vendégtámadást blokkal vagy labdaszerzéssel hatástalanított. Beatriz Ortiz tűpontosan küldte a jobb alsóba a labdát (8–5); a harmadik felvonás végén hét a hat ellen próbálta csökkenteni a hátrányt az UVSE, a támadás végén a kapus Golopencza Szonja lőtt rá, de nem talált be, így maradt a 9–5. A záró nyolc percre elfáradtak a lilák, Ortiz pedig nem lassított – a negyed elején belőtte a negyedik, később az ötödik gólját, míg a vendégeknek Hetzl Adrienn ötméteresgólján kívül már nem jutott több – egy labdaszerzés után Kuna Szonja úszott meg, és tette középre Hertzka Orsolyának, aki beállította a 14–6-os végeredményt.

Az alapszakaszból már csak egy forduló van hátra, így biztosan az FTC végez az élen.

VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

BVSC-Manna ABC–Valdor Szentes 17–6 (4–2, 4–1, 3–0, 6–3)

G: Tiba 5, Dömsödi Dalma 3, Kiss P., Lendvay, Pőcze 2-2, Gorter, Horváth Luca, Tóth Fruzsina, ill. Asanina, Rácz O. 2-2, De Bue, Perjési K.

Uni Győr VSE–Dunaújvárosi FVE 3–13 (0–1, 1–3, 2–5, 0–4)

G: Petik 2, Lendvai, ill. Rybanska 8, Kenéz K., Pál R. 2-2, Mihók M.

FTC-Telekom–UVSE 14–6 (5–1, 1–3, 3–1, 5–1)

G: Ortiz 5, Bonca 3, E. Plevritu 2, Hertzka, Horváth Zs., Leimeter, Szilágyi D., ill. Mácsai E. 3, Aubéli, Fekete F., Hetzl

Az állás: 1. FTC 24 pont (8 mérkőzés), 2. UVSE 21 (8), 3. Dunaújváros 18 (8, 111–62), 4. BVSC 18 (8, 131–71), 5. Győr 12 (8), 6. Szeged 9 (7), 7. KSI 8 (8), 8. Eger 4 (8), 9. III. Kerület 3 (7), 10. Szentes 0 (8)

Az első hat bejut a felsőházba, a 7–10. helyezettek az ob I B alapszakaszának első két helyezettjével a bennmaradásért küzdenek. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.