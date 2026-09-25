A grúzok egy, az északírek két kihagyott helyzetig jutottak

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Grúzia–Észak-Írország 0–0 (0–0) – élőben az NSO-n!

Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion, 5000 néző. V: Grindfeld (izraeli)

Grúzia: Mamardavili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Kocsorasvili, Mekvabisvili, Harebasvili (Csakvetadze, a szünetben) – Kvernadze, Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Willy Sagnol

A kispadon: Kereszelidze (k.), Gugesasvili (k.), Kiteisvili, Davitasvili, Zivzivadze, Beriasvili, Mamageisvili, Egojan, Citaisvili, Gagua, Tabidze

Észak-Írország: P. Charles – Atcheson, Ballard, C. Brown, Hume – S. Charles – Kelly, Galbraith, Price, Devenny – Donley. Szövetségi kapitány: Martin O'Neill

A kispadon: C. Hazard (k.), Peacock-Farrell (k.), Devlin, J. Thompson, C. Marshall, C. O'Neill, Smyth, Morrison, McConville, McNair, Spencer, Magennis

Gólszerző:

Később:

20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az 1. helyezett feljut az A-ligába, a 2. helyezett rájátszást vív az A-ligáért, a 4. helyezett rájátszást vív a B-ligában maradásért.