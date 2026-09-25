Nemzeti Sportrádió

A grúzok egy, az északírek két kihagyott helyzetig jutottak

2026.09.25. 17:50
Getty ImagesEz bizony kimaradt!
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Nemzetek Ligája Észak-írország grúz válogatott északír válogatott Grúzia magyar válogatott
A Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában Grúzia Észak-Írországot fogadja – élőben az NSO-n!

 

NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
B-LIGA
2. CSOPORT
Grúzia–Észak-Írország 0–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion, 5000 néző. V: Grindfeld (izraeli)
Grúzia: Mamardavili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Kocsorasvili, Mekvabisvili, Harebasvili (Csakvetadze, a szünetben) – Kvernadze, Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Willy Sagnol
A kispadon: Kereszelidze (k.), Gugesasvili (k.), Kiteisvili, Davitasvili,  Zivzivadze, Beriasvili, Mamageisvili, Egojan, Citaisvili, Gagua, Tabidze
Észak-Írország: P. Charles – Atcheson, Ballard, C. Brown, Hume – S. Charles – Kelly, Galbraith, Price, Devenny – Donley. Szövetségi kapitány: Martin O'Neill
A kispadon: C. Hazard (k.), Peacock-Farrell (k.), Devlin, J. Thompson, C. Marshall, C. O'Neill, Smyth, Morrison, McConville, McNair, Spencer, Magennis
Gólszerző: 

Később:
20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az 1. helyezett feljut az A-ligába, a 2. helyezett rájátszást vív az A-ligáért, a 4. helyezett rájátszást vív a B-ligában maradásért.

 

Nemzetek Ligája Észak-írország grúz válogatott északír válogatott Grúzia magyar válogatott
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