Elszabadultak az indulatok: botrányosan viselkedett az északír kapus a magyar szurkolók előtt – videó
Emlékezetes estét zárt az északír válogatott a Puskás Arénában: az 1–1-es döntetlennek köszönhetően megnyerte a Nemzetek Ligája-csoportját, így története során először jutott fel a sorozat legmagasabb osztályába. A lefújást követő ünneplés azonban nem kizárólag a pályán elért eredmény miatt marad emlékezetes...
A Manchester City kötelékébe tartozó, 21 éves Pierce Charles ugyanis meglehetősen sportszerűtlen módon reagált a sikerre. A kapus először belerúgott az egyik reklámtáblába, majd a magyar szurkolók felé fordulva obszcén gesztusokat tett. A hazai közönség hangos fütyüléssel fogadta a megmozdulásait, néhány drukker pedig tárgyakat is az irányába dobott.
A fiatal kapus a csoportkör során remek teljesítményt nyújtott. A Magyarország elleni mérkőzés előtt öt találkozón keresztül nem kapott gólt, és végül csakis Varga Barnabás tudta bevenni a kapuját. Ez jól mutatja, milyen fontos szerepe volt az északírek menetelésében.
Marco Rossi csapata 11 ponttal a 2. pozícióban zárt. A magyar válogatott így nem tudta elérni a közvetlen feljutást, ezért márciusban osztályozón próbálhatja meg kiharcolni az A-divízióba kerülést.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla (Pető, 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis
Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)
Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)