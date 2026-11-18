A Manchester City kötelékébe tartozó, 21 éves Pierce Charles ugyanis meglehetősen sportszerűtlen módon reagált a sikerre. A kapus először belerúgott az egyik reklámtáblába, majd a magyar szurkolók felé fordulva obszcén gesztusokat tett. A hazai közönség hangos fütyüléssel fogadta a megmozdulásait, néhány drukker pedig tárgyakat is az irányába dobott.

A fiatal kapus a csoportkör során remek teljesítményt nyújtott. A Magyarország elleni mérkőzés előtt öt találkozón keresztül nem kapott gólt, és végül csakis Varga Barnabás tudta bevenni a kapuját. Ez jól mutatja, milyen fontos szerepe volt az északírek menetelésében.

Marco Rossi csapata 11 ponttal a 2. pozícióban zárt. A magyar válogatott így nem tudta elérni a közvetlen feljutást, ezért márciusban osztályozón próbálhatja meg kiharcolni az A-divízióba kerülést.