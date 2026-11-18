„Adjanak nekem időt, és ez megváltozik!” – Pochettino arról, hogy Manchester kék
A sas leszállt: nem túlzás, úgy várták az Egyesült Államokból érkező Mauricio Pochettinót Manchesterben, mintha az elnök látogatott volna a szigetországba. A Haiti elleni észak-amerikai Nemzetek Ligája-negyeddöntős sikerrel (2–0) búcsúzott a tengerentúlon az argentin edző, akit ugyan időben, a válogatott miatti szünet elején neveztek ki a Manchester United vezetőedzőjének, de elfoglaltságai miatt csak szerdán érkezett meg a klubhoz. A teljes keretnek csütörtökön tart először edzést, mindössze három nappal az Anfieldben esedékes, Liverpool elleni rangadó előtt.
Nem újdonság, hogy másodedzője Jesús Pérez lett, aki 2010 óta az Espanyol, a Southampton, a Tottenham Hotspur, a Paris Saint-Germain, a Chelsea, és az amerikai válogatott után a manchesterieknél is első számú segítője a szakmai stábban. Toni Jiménez kapusedző egy évvel később csatlakozott ehhez a társasághoz, míg a 31 esztendős Sebastiano Pochettino 2016 nyara óta erőnléti edző édesapja együtteseinél. Ők már kedd óta dolgoznak, és szerdán is megtartják a gyakorlást azoknak, akik otthon maradtak a válogatott meccsek alatt. Az elmúlt napokban a Nemzetek Ligájában szerepet kapó játékosok egyébként is csak csütörtökön jelentkeznek a klubnál. Az 54 éves vezetőedző addig berendezkedik a carringtoni edzőközpontban.
Az Egyesült Államokból távoztakor azt nyilatkozta, hogy izgatott, hiszen hatalmas kihívás előtt áll, és nagy adrenalinlöketet érez: „Másfajta munka vár ránk, de meg kell tanulnunk kezelni. Tudjuk, hogy nem olyan a helyzet a Manchester Unitednél, amelyet a státusza megkívánna, pedig hatalmas szurkolótáborral büszkélkedik. Az Egyesült Államokban minden tíz futballszurkolóból kilenc United-fan.”
A TNT Sports stúdiójában azzal cukkolták, hogy Manchester a 2010-es évek óta eltelt időszakban jóval eredményesebb City miatt már egy ideje „kék”, és az is marad. Mauricio Pochettino előbb a fejét csóválta, majd azt mondta: „Szó sem lehet róla. Adjanak nekem időt, és ez megváltozik!”
A Manchester Evening News tudni véli, hogy néhány változást már bevezetett az új főnök. Michael Carrick idején minden találkozó után szabadnapot kaptak a játékosok, ennek ettől a héttől kezdve vége, másnap a regenerációt a klubban kell lefolytatni. A másik fontos újítás, hogy rendszeresen ellenőrizteti majd a játékosok testzsírarányát, ez már a Tottenhamnél és a Chelsea-nél is szokása volt.
Ugyanakkor nem csak kötelezettségekkel szembesültek a United futballistái. Pochettino a southamptoni időszaka óta minden idény első tétmeccse előtt meghívja a csapatot közös vacsorára. Ugyan a Liverpool elleni meccs már a Premier League 11. fordulója, a „vörös ördögöknél” ez új kezdet, ismét... Már a sokadik Sir Alex Ferguson visszavonulása óta – de a reménykedés ismét elkezdődhetett.
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
November 22., vasárnap
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!