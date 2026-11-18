Mint ismert, Dánia, Horvátország, Szerbia vagy Wales lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele a tavaszi osztályozón, amelynek a Nemzetek Ligája legfelső szintjén való szereplés a tétje. Ha önön múlna, melyik ország nemzeti csapata lenne az ellenfél? Szavazzon!

A sorsolás november 20-án pénteken 12 órakor kezdődik a svájci Nyonban.