Nemzeti Sportrádió

Mamardasvili kivédte Price büntetőjét, nem győzték le a grúzokat az északírek

2026.10.05. 23:00
Sokba került a kihagyott büntető (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája grúz válogatott északír válogatott Grúzia Észak-Írország
A Nemzetek Ligája B-ligájának 4. fordulójában Észak-Írország 0–0-ra végzett odahaza Grúziával, de továbbra is vezeti a csoportot.

 

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
Észak-Írország–Grúzia 0–0
Belfast, Clearer Twist Nemzeti Stadion, 13 000 néző. Vezette: Gishamer (osztrák)
Észak-Írország: P. Charles – Atcheson (McNair, 86.), McConville, C. Brown – Hume, S. Charles, Galbraith (B. Spencer, 65.), Devenny – P. Kelly (Morrison, 74.), I. Price (C. Marshall, 86.) – Donley (Magennis, 74.). Szövetségi kapitány: Michael O'Neill
Grúzia: Mamardasvili – Szazonov, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Mamageisvili (Egoian, 74.), Kocsorasvili (Citaisvili, a szünetben), Mekvabisvili (Lominadze, 65.) – Davitasvili (Csakvetadze, 65.), Zivzivadze (Mikautadze, 86.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

A komplett Nemzetek Ligája-kiírás egyik legváratlanabb felülteljesítőjének az északír válogatott számított a forduló előtt, mert az egy dolog, hogy három mérkőzésen hét pontot szorgoskodott össze, de az ötvennégy induló közül csak Michael O’Neill csapata nem kapott gólt eddig.

Ezek után a szigetországiak egyértelmű esélyesként fogadták a közelmúltjukhoz képest alaposan visszaeső grúzokat, akik pedig épp a skála ellenkező oldalát képviselve, egyetlen szerzett találat nélkül érkeztek meg Belfastba. Az új szövetségi kapitány, Ramaz Szvanadze mintha nem találná a közös hangot az egyik legjobb csatárával, Giorgi Mikautadzéval, akit az ukránok elleni bemutatkozó mérkőzésén, majd a magyarországi találkozón is lecserélt bő egy óra után, Észak-Írországban pedig nem már nem is jelölte a kezdőbe.

A Villarreal légiósa nélkül, és Hvicsa Kvaracheliával a soraiban, ahogy az elmúlt meccseken, ezúttal is kevés átütőerővel játszott a grúz csapat, az északírek pedig kevés rizikót vállaltak. Ezzel együtt kifejezetten fájdalmasan élték meg a hazaiak, hogy Isaac Price tizenegyest hibázott a hajrában, de végül is mindkét fél folytatta a sorozatát: Észak-Írország továbbra is kapott, Grúzia pedig szerzett gól nélkül áll az NL-ben. 0–0

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Nemzetek Ligája grúz válogatott északír válogatott Grúzia Észak-Írország
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