A Nemzeti Sport

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Marco Rossi: Meglepődnék, ha egy ilyen év után kirúgnának. Az északírek elleni hazai 1–1-es döntetlen következményeként a Nemzetek Ligája A-ligájáért osztályozóra kényszerülő magyar válogatott szövetségi kapitánya félig telinek látja a poharat, értékelése szerint jól szerepelt és jól játszott a nemzeti csapat ebben az évben, a lehetséges márciusi ellenfelekre egyelőre még nem gondol. Bodnár Zalán írása

Preisinger Sándor (is) a blokkoló embert keresi… Jól hangzik, hogy különböző mutatókban Magyarország jobbnak bizonyult Észak-Írországnál, ám a korábbi gólkirály, lapunk szakértője úgy látja, a remélt egyenes ági feljutás azért maradt el, mert a játékosok nem tanultak az Írország elleni két vb-selejtezőből, valamint a szeptemberi, belfasti Nemzetek Ligája-találkozóból. Preisinger Sándorral Zombori András beszélgetett

Mauricio Pochettino időt kér, és Manchester újra vörös lesz. Szerdán megérkezett Manchesterbe a United új argentin vezetőedzője, csütörtökön pedig a válogatott játékosokkal kiegészülő kerettel és néhány újítással elkezdi a munkát. Mohai Dominik háttéranyaga

Völgyi Péter: Nagyon nagy céljaink vannak. Női kosárlabda-válogatottunk szövetségi kapitánya szerint nemzeti csapatunk minden téren előrelépett a vb-hez képest, és biztos az Eb-kvalifikációban. Győri Ferenc interjúja

Tegyék meg tétjeiket! – jön a Las Vegas-i száguldás. A hétvégén negyedik alkalommal bőgnek fel a motorok Las Vegas legendás utcáin, ahol az F1-es világbajnokság 21. fordulóját rendezik. A különleges vonalvezetés, a hűvös időjárási körülmények és az egyedi időbeosztás mind hozzátesz a nagydíj varázsához. Zsoldos Barna beharangozója

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