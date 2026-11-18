Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa az M4 Sporton a Sporthíradóban úgy nyilatkozott, hogy úgy tűnik, műtétre nem lesz szükség, jelenleg azonban gipszben van a sérült testrész.

Hozzátette, várhatóan hat-nyolc hét a gyógyulási folyamat, ugyanakkor a közeljövőben még szeretne egyeztetni specialistákkal annak érdekében, hogy lerövidítse a rehabilitációs időszakot.

„Sosem jön jókor egy sérülés, de ez most kifejezetten rosszkor történt, mert jó formában voltam, a klubomban és a válogatottban is megbízható teljesítményt tudtam nyújtani” – kesergett a 29 éves kapus, aki csütörtökön utazik vissza Angliába.

Tóth Balázs a 61. percben sérült meg a budapesti találkozón.

A magyar válogatott a második helyen végzett B-ligás csoportjában, így osztályozón harcolhatja ki az élvonalba jutást, a márciusi párharcok sorsolását pénteken tartják. A nemzeti együttes a dán, walesi, szerb, horvát négyesből kap majd ellenfelet.