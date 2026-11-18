A liga honlapja szerint a Metz továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 35–20-ra kikapott a Brest Bretagne otthonában.

Csíkos Luca öt és Szabó Anna négy találatával a Thüringer HC 37–25-re nyert a Füchse Berlin otthonában a női Német Kupa negyeddöntőjében. A fővárosiaknál Pénzes Laura öt gólt dobott.

Fazekas Virág kilenc találata ellenére a Sönderjyske 36–28-as vereséget szenvedett a Viborg HK vendégeként a dán élvonalban.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely 42–27-re nyert a HC Zlín otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Molnár Korinna 11, Élő Beatrix és Komlós Eszter öt-öt, Bánfai Kíra két, Rédecsi Polett egy góllal vette ki a részét az újabb sikerből. A hazaiaknál Hornyák Panna négyszer, Beke Laura háromszor volt eredményes.

A Slovan Duslo Sala 38–25-re győzött a Tatran Stupava otthonában. Csernyánszky Dóra négy, Demeter Orsolya két, Piller Kármen és Kucsera Rebeka egy-egy találattal zárt a vendég vágsellyeieknél. A házigazda stomfaiaknál Bölcskei Lujza háromszor talált a hálóba.