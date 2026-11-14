Észak-Írország legyőzte Ukrajnát, és ismét a csoport élére állt

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

B-LIGA, 2. CSOPORT

ÉSZAK-ÍRORSZÁG–UKRAJNA 1–0 (0–0)

Belfast, Clearer Twist National Stadium. Vezette: Francois Letexier (Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni) – franciák

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Devlin (Kelly, 80.), Atcheson, McConville, C. Brown – Hume, S. Charles, Devenny (Spencer, 87.) – Price, Donley (Magennis, 87.), Galbraith. Szövetségi kapitány: Michael O’Neill

UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Matvijenko, Mikolenko – Kascsuk (Dovbik, 90+1.), Jarmoljuk, Ocseretko (Nazarina, 81.), Szudakov (Szincsuk, 72.) – Szikan, Jaremcsuk (Krasznopir, 72.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Gólszerző: Devlin (68.)

A játéknap előtt még csoportelsőként, az Ukrajna elleni mérkőzésnek azonban már második helyezettként ment neki Észak-Írország, miután a magyar válogatott 2–0-s győzelmet aratott Grúziában.

Egészen az első játékrész közepéig nem történt semmi, ami megemelte volna a szurkolók pulzusát, akkor azonban előbb Jamie Donley gólját érvénytelenítette les miatt a játékvezető, négy perccel később a közeli lövését hárította bravúrral a vendégek kapusa, Anatolij Trubin, aki aztán Shea Charles ismétlésénél is nagyot védett. Az ukrán csapat rögtön ezután vezetett egy veszélyes kontrát, Olekszij Kascsuk lövésénél bravúrral kellett védenie Pierce Charlesnak, ám a szünetig egyértelműen Észak-Írország tett többet a vezető találat megszerzéséért.

A 68. percben Terry Devlin 22 méterről hatalmas gólt lőtt, és mivel Pierce Charles a 90. percben a legnagyobb ukrán helyzetnél is a helyén volt, ez győzelmet ért.

Kedden a Magyarország elleni budapesti összecsapásnak az a tétje, melyik válogatott végez a csoport első helyén és jut fel az A-ligába, illetve melyik zár másodikként, és készülhet a pótselejtezőre – Észak-Írországnak már egy esetleges döntetlen is osztályváltást érne. 1–0