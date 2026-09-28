Nem segített a kapitányváltás a grúzokon, akik az ukránok ellen sem tudtak nyerni

NEMZETEK LIGÁJA

B2-CSOPORT

2. FORDULÓ

GRÚZIA–UKRAJNA 0–0

Tbiliszi, Borisz Paicsadze Nemzeti Stadion. Vezette: Aghayev (azeri)

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kocsorasvili (Egojan, 90+2.), Csakvetadze (Davitasvili, 73.), Kiteisvili (Mekvabisvili, 73.) – Csitaisvili, Mikautadze (Kvarnadze, 67.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

UKRAJNA: Trubin – Bondar, Sarapij, Mihalko – Zubkov (Cihankov, 79.), Pihalonik (Ocseretko, a szünetben), Nazarina, Mihajlicsenko – Hljan (Saparenko, 65.)– Ponomarenko (Jaremcsuk, a szünetben), Vanat (Szikan, a szünetben). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Új szövetségi kapitánnyal vágott neki második NL-mérkőzésének Grúzia. Willy Sagnolt öt és fél év után menesztették az északírektől elszenvedett vereséget (0–1) követően, így hétfőn Ukrajna ellen már Ramaz Svanadze ült a válogatott kispadján. Három helyen változtatott az Észak-Írország ellen bevetett kezdőcsapaton az előzőleg az U21-eseket irányító szakvezető, s további nagy különbség, hogy ezúttal nem csak gyerekek ülhettek a lelátón, így jobb volt a hangulat Tbilisziben, mint pénteken.

Nagy helyzeteket nem, de kemény belépőket és párharcokat láthattunk az első percekben (és a folytatásban is), Vladiszlav Vanat hamar sárga lapot kapott. A 20. percben Giorgi Csakvetadze a bal felső sarkot célozta meg, de Anatolij Trubin látványos vetődéssel kiütötte a labdát. A grúzok jóval aktívabbnak mutatkoztak az első félidőben, ám ők sem tudtak betalálni – nem született gól a szünetig.

Az ukránok hármat cseréltek a szünetben, beállt a magyarok ellen győztes gólt szerző Danilo Szikan, aki könyöklésért egy percen belül sárgát kapott. A cserék ellenére sem javultak fel az ukránok, de a grúzok sem brillíroztak, alacsony színvonalú mérkőzést láthattak a szurkoló, gól nélküli döntetlennel ért véget a találkozó.

Pénteken Grúzia a Puskás Arénában Magyarországgal csap össze, Ukrajna pedig Nagyszombatban Észak-Írországgal.

A CSOPORT ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE