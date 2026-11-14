Jól jött Sallai és Varga visszatérése, a magyar válogatott két góllal nyert Grúziában!

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

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„Szervusztok!” – köszöntünk oda újra és újra a magyar szurkolóknak, bármerre sétáltunk Tbiliszi napsütötte belvárosában. Szinte lehetetlen volt úgy megtenni néhány száz métert a kanyargós, macskaköves utcákkal és faragott faerkélyekkel tarkított történelmi óvárosban, hogy ne botoljunk honfitársainkba. Pedig a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésre nem engedtek be vendégdrukkereket – csakhogy ez nem szegte kedvét a legelszántabbaknak, akikből jócskán volt.

A Grúz Nemzeti Turisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben mintegy 8900 magyar látogatást regisztráltak az országban, havonta tehát átlagosan nagyjából hétszáznegyvenet. Megkockáztatjuk, a november közepén Tbilisziben tartózkodó magyarok túlnyomó többsége aligha az egyébként jobbnál jobb hacsapurik kóstolásáért vagy az évszázadok óta működő fürdők kedvéért kerekedett fel a hosszú útra, sokkal inkább a válogatott mérkőzése csigázta fel őket. Egyes becslések szerint hét-nyolcszázan repültek Budapestről a Kaukázus ölelte országba a találkozó miatt, hogy valamilyen úton-módon a helyszínen szurkolhassanak a fontos Nemzetek Ligája-meccset vívó válogatottnak – minderről akkor bizonyosodhattunk meg, amikor hangos buzdítással fogadták bemelegíteni kezdő kedvenceiket.

Ekkor már tudni lehetett, milyen összetételben lép pályára a nemzeti csapat. Meglepetésből kevés akadt, a lehető legerősebb kezdő tizenegy lépett pályára. Amint lapunk előrevetítette, a Ferencvárosban kiváló formában futballozó Osváth Attila szerepelt jobbhátvédként – nem tartjuk kizártnak, hogy azért döntött mellette a szakmai stáb, mert Budapesten szinte hibátlan teljesítménnyel rukkolt ki Grúzia ellen, levette a pályáról az ezúttal súlyos sérülés miatt kimaradó Hvicsa Kvaracheliát. Bár nem volt ördögtől való a gondolat, hogy Bolla Bendegúz egy sorral feljebb játsszon, a cserék közé nevezték. A kapitány a sérüléséből felépülő Sallai Rolandot vezényelte át a jobb szélre, a balon pedig Nagy Zsolt kapott lehetőséget. A hetvenedik válogatott találkozóján pályára lépő, térdrögzítőben játszó Szoboszlai Dominik a szintén visszatérő Varga Barnabás mögött szervezett, míg a támadók és a védők között Vitális Milán és az ötvenedik fellépését számláló Schäfer András kapott helyet.

Őrült hangulatra nem kellett számítani, a mérkőzést megelőzően Sota Arveladze, a grúz válogatott gólrekordere ugyanis lapunknak elmondta, hogy a Mihail Meszhi Stadionban sohasem tapasztalható igazán őrült atmoszféra, általában olyan, mint egy zajos színház: kizárólag akkor jön izgalomba a lelátó népe, amikor támadásba lendül a házigazda. Sajnos csakhamar bizonyossá vált, milyen az, amikor a helyiek rákezdenek: negyven másodperc elteltével Tóth Balázsnak kellett védenie, az 5. percben Csinger Márk blokkolt fontos helyzetben, majd a 10. percben szintén a fiatal védő állta útját Zsorzs Mikautadzénak, aki Willi Orbán elfektetése után már lövésre lendítette volna a lábát.

Nem nézett ki jól, amit a pályán láttunk, de mintegy negyedóra elteltével alábbhagytak a hazai rohamok. A 14. percben Sallai Roland mutatta be az első magyar lövést, gyors átmenetet követően húsz méterről szitáló labdájával megdolgoztatta Giorgi Mamardasvilit. A kezdeti szorításból ugyan kijött a magyar nemzeti csapat, rögvest jött a lesújtó ítélet: Sallai Roland labdavesztése után Willi Orbán sárga lapot érően buktatta a felezővonal környékén lendületbe jövő Giorgi Csakvetadzét, a csapat legjobb védője eltiltás miatt nem játszhat Észak-Írország ellen…

A játékrész közepén kissé visszaesett az iram. Szoboszlai Dominik mélyebbre lépett vissza, hogy eljuttassa a labdát a támadóharmadba, ám ritkán járt sikerrel – elöl alig lehetett megtalálni a társakat, legfeljebb Osváth Attila volt az, akit általában meg lehetett játszani a jobb szélen. Fél óra elteltével végre a tizenhatoson belül került Varga Barnabáshoz a labda, Lasa Dvali azonban önfeláldozó mozdulattal belevetődött a lövésbe. Nem sokkal később Nagy Zsolt fejese nem jelentett különösebb problémát a grúzok kapusának, mint ahogy a hazaiaknak sem hatástalanítani a technikai hibák miatt rendre elhaló magyar támadásokat – kevés volt a labdaforgatás, hát még a védelem mögé kerülés.

Az utolsó percekben a szerencsének köszönhetően maradt döntetlen az állás: a 42. percben Luka Locsosvili a bal oldalon üresen érkezve juttatta a labdát Tóth Balázs kapujába, azonban lesről indult – elhamarkodottan ünnepeltek a helyiek. Ezután Giorgi Kvernadzénak járt köszönet, amiért a kontratámadás utolsó láncszemeként nem koncentrált eléggé, a kapu torkából a léc fölé fejelte a jobbról beívelt labdát.

A szünetben heves esőzés vette kezdetét, hatványozottan érdemes volt tehát távolról próbálkozni – alighanem erre a következtetésre jutott Vitális Milán is, aki a fordulást követően rögvest megdolgoztatta Mamardasvilit a büntetőterületen kívülről. Kisvártatva ismét bosszankodhatott, mivel Lasa Dvali szorításában földre került a tizenhatoson belül, Ondrej Berka játékvezető azonban műesésnek ítélte meg a kétes helyzetet, ami magával vonja azt a következményt, hogy ő sem léphet pályára kedden a Puskás Arénában.

A folytatást követő első negyed órában nem volt tetten érhető jelentős változás a játék képében, a magyar válogatott továbbra sem tudta a széleken megbontani ellenfelét. Mivel hiányoztak a menetrendszerű beadások, hiába birkózott Varga Barnabás a védőivel, alig jutott el hozzá a labda. A játékrész feléhez közelítve azonban átvette az irányítást Marco Rossi legénysége. Szoboszlai Dominik szöglete után Orbán csúsztatta meg ígéretesen a labdát, Gagnidze a gólvonalról azonban kivágta. Néhány perc múlva kevésen múlt, hogy öngóllal kerüljön előnybe Magyarország, Saba Goglicsidze ért bele úgy Sallai ívelése után a labdába, hogy az a jobb sarok felé kezdett szállni, Mamardasvili viszont résen volt és szögletre ütötte.

A fölény azonban rövidesen (ön)góllá érett – Lasa Dvali bánkódhatott, amiért a válláról a jobb felső sarokba pattant a labda, a magyarok azonban a fejelő Sallai Rolanddal az élen szaladtak ünnepelni a szögletet ismét remekül elvégző Szoboszlai Dominikhoz.

Új meccs vette kezdetét, értelemszerűen Grúzia mindent egy lapra feltéve kellett támadjon. A meleg helyzeteket megúszta a válogatott, és a hajrá egyik izzasztó hazai akcióját követően, Tóth Balázs parádés indítása után, mintaszerű akció végén oktatófilmbe illő gólt szerzett Varga Barnabás – Pető Milán és Szendrei Ákos nyugodtabb körülmények közepette debütálhatott, és ha utóbbi kicsit határozottabb, a gólszerzők közé is feliratkozhatott volna a hosszabbítás első percében.

A több száz magyar szurkoló aligha bánta meg, hogy a zárt vendégszektor ellenére nekivágott a hosszú útnak, hiszen a válogatott a Nemzetek Ligája A-ligájába jutás és az Európa-bajnoki selejtezők kalapbeosztása szempontjából egyaránt rendkívül fontos győzelemmel hálálta meg kitartásukat – a siker értékét növelheti, ha a nemzeti csapat kedden, Észak-Írország ellen felteszi az i-re a pontot a Nemzetek Ligája csoportkörének megnyerésével. 0–2

A csoport másik mérkőzésén

20.45: Észak-Írország–Ukrajna (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)

Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)

Középpályások: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Nika Gagnidze (Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)

Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A GRÚZOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)

Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)