Izgalmas és kiélezett küzdelmeket hozott a Kruj Iván sportcsarnokban megrendezett birkózó csapatbajnokság. A csoportmérkőzések során a B-csoportban szereplő BHSE az FTC MVM elleni párharcban aratott fontos győzelmével biztosította helyét a döntőben, amelyben az A-csoport legjobbjával, vagyis a hazai pályán szereplő ESMTK-val csapott össze.

A döntő színvonalára már az garancia volt, hogy a két csapatból összesen 8 olyan versenyző lépett szőnyegre, aki felnőtt világ-, illetve Európa-bajnokságon már érmesnek vallhatja magát – s bizony nem is kellett csalódnunk! Az első körben 4–2-re az ESMTK nyert, de a parázs csúcsrangadót, vagyis a 97 kg-ban zajló Losonczi Dávid–Takács István ütközetet a BHSE Európa-bajnoka nyerte meg. A visszavágó ismét ESMTK sikert hozott, mivel sorozatban első három mérkőzésüket megnyerték, így az utolsó három összecsapásra már bajnokként állhattak oda. A fennállása 20. évfordulóját ünneplő klub 9–3-as összesítéssel nyerte el a bajnoki címet. Az ESMTK 2016 és 2017 után harmadik alkalommal lett csapatbajnok.

A bronzmérkőzésen az FTC MVM magabiztos, 9–3-as győzelmet aratott a Csepeli SC felett, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az ötödik helyen a Dorogi AC, a hatodikon a Vasas SC végzett.

CSAPATBAJNOKSÁG, NB I

A-csoport. 1. forduló: Csepeli SC–ESMTK 3–9 (odavágó: 2–4; visszavágó: 1–5). 2. forduló: Vasas SC-Csepeli SC 6–6 (2–4; 4–2; technikai pontok alapján győztes a Csepel). 3. forduló: ESMTK–Vasas SC 8–4 (5–1; 3–3). B-csoport. 1. forduló: BHSE–Dorogi AC 8–4 (4–2; 4–2). 2. forduló: FTC MVM–BHSE 5–7 (3–3; 2–4). 3. forduló: Dorogi AC–FTC MVM 3–9 (2–4; 1–5)

Döntő: ESMTK–BHSE 9–3 (4–2; 5–1). Bronzmérkőzés: FTC MVM–Csepeli SC 9–3 (4–2; 5–1). Az 5–6. helyért: Dorogi AC–Vasas SC 7–5 (4–2; 3–3)

Végeredmény. Csapatbajnok: ESMTK (Antaly Sándor, Domokos Edmond, Kertész Dominik, Kovács Olivér, Kuramagomedov Murad, László Mózes, Losonczi Dávid, Marcinkovics-Kovács Keve, Nemes Máté, Nemes Viktor, Olasz Bende, Szilágyi Erik, Szőke Alex, Tösmagi Attila, Zsitovoz Petro), 2. BHSE (Andrási, Antal, Czuczor, Darabos, Fige, Józsa, Juhász B., Juhász I., Jung, Királyházi, Kocsis, Lévai L., Lévai T., Lévai Z., Maharita, Rácz, Szmik, Takács I., Végh, Vitek A.), 3. FTC MVM (Bíró, Erdélyi, Fodor, Gombos, Hegyi, Jakab, Kelemen, Kóródi, Kovács, László, Lengyel, Mizsei, Molnár, Ramholcz, Scheuring, Szokai, Toplak Z., Váncza, Végh), 4. Csepeli SC, 5. Dorogi AC, 6. Vasas SC