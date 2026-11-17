NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 306 néző. Vezette: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis

Gólszerző: Varga B. (35.), ill. Devenny (65.)

Sárga lap: Varga B. (51.), Kerkez (83.), ill. P. Charles (51.), Hume (56.)

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Kürtős kalács, lángos, forralt bor. Az északír szurkolók kedden belevetették magukat a budapesti forgatagba. A Bazilika előtti, és a Vörösmarty téren már megnyitott karácsonyi vásárban hangolódtak az esti mérkőzésre, a magyar fővárosi futballtúrához ezúttal ünnepi körítés is járt. Aki a kürtős kalácsot választotta, édes, aki a lángosra szavazott, sós emléket szerezhetett magának a magyar fővárosból, a forralt bor pedig hangulatjavítónak is megfelelt.

Különös találkozása volt ez két világnak: a belvárosban már a karácsonyra készültek, miközben néhány kilométerrel odébb, a Puskás Arénában szó sem lehet év végi lazításról. Marco Rossira és válogatottra az év (egyik) legfontosabb futballfeladata várt, legyőzni Észak-Írországot, és ismét csatlakozni az A-ligás elithez. A vásári nézelődés, az evés-ivás kellemes program volt, a szigetországi drukkerek teli hassal érkeztek a Puskás Arénához, és olyan estét reméltek, amelyre jó ideig szívesen emlékeznek vissza.

Éppen úgy, ahogyan a magyarok.

Csakhogy a két kívánság ezúttal nehezen fért össze. A Nemzetek Ligája csoportkörének záró fordulójában a legjobbak közé kerülés, az A-ligába feljutás volt a tét. A magyar válogatott futballistái előtt ott volt a lehetőség, hogy saját szurkolói előtt ünnepeljenek, újabb feledhetetlen pillanatokat szerezve. A lényeg: kedden délután és kora este Budapesten kürtős kalácsot szívesen kínálták, a feljutást viszont Magyarországon szerettük volna megtartani...

Ám nem indult jól a találkozó... A bemelegítés alatt – a szeptemberi és októberi négy mérkőzést is kihagyó – Sallai Roland ismét megsérült, a szélső az utolsó sprinteknél kapott a combjához. Helyére Bolla Bendegúz „ugrott be", akinek így támadóként kellett helytállnia. S öt perc sem telt el a mérkőzésből, a Rapid Wien légiósa kis híján gólpasszt adott: jobbról mesteri módon szolgálta ki Szoboszlai Dominikot, a labda a kapufán csattant, centimétereken múlott a magyar csapat vezetése. Kár volt a kimaradt lehetőségért, hiszen azt követően kiderült, tucatnyi ziccere aligha lesz a magyar csapatnak. A csoportkört eddig kapott gól nélkül lejátszó északír válogatott a Puskás Arénában is szívósan védekezett, gyakran kilenc mezőnyjátékos vont élő falat a tizenhatosuk elé. Érdekes volt megfigyelni néhány taktikai húzást, például azt, hogy Szoboszlai Dominik ezúttal a pálya bal oldaláról indulva futballozott, a védekező középpályás Csongvai Áron pedig a labdakihozataloknál (és olykor a védekezés során is) behúzódott a két belső védő – Csinger Márk és Markgráf Ákos – közé, ott kérte el a labdákat, hogy aztán megpróbálja azokat passzolni, ritkábban ívelni. A tömörülő vendégek ellen nehéz volt rést találni a pajzson, rengeteg volt a hátrafelé, vagy oldalra küldött passz, előfordult, hogy a kapus Tóth Balázs is játékba avatkozott. Fél óra játék után egyértelműen kirajzolódott, az eddigi öt találkozóját hogyan úszta meg Észak-Írország kapott gól nélkül: a támadásokra kevés energiát fektetett, a védekezésre annál többet… Miután a döntetlen ezen az estén az ő csoportelsőségüket jelentette volna, így némileg érthető volt, hogy a vendégeknek – akiknek ráadásul a szövetségi kapitánya Michael O'Neill eltiltása miatt nem a kispadtól, hanem a lelátóról „irányított" (bővebben erről keretes írásunkban) – eszük ágában sincsen kinyílni és területet adni a veszélyes magyar támadóknak. Elől nem maradt más, mint a birkózás, a szabad területek keresése, a helyzetekért vért kellett izzadni.

Varga Barnabásnak azonban egy helyzet is elég volt a gólhoz!

Amíg a vendégek tizenegyest reklamáltak a magyar kapu előtt földre kerülő Patrick Kelly miatt, Tóth Balázs felismerte a helyzetet, gyors kirúgással hozta játékba az AEK támadóját, aki a tétovázó hátvédek között kilépett, és a tőle megszokott nyugalommal használta ki a helyzetét. A lelátón néhányan visszafogottan ünnepeltek, mondván, a VAR még ellenőrzi a magyar kapu előtti esést, ám az olasz Marco Guida játékvezető érvényben hagyta a találatot. Nemcsak önbizalmat adhatott ez a gól a játékosoknak, abban is bízni lehetett, hogy az északír válogatott játékfelfogása is megváltozik, hiszen innentől az A-ligába való kerüléshez mindenképpen gólt kellett szereznie. Ami a lényeg, és ami nem jött össze eddig öt NL-mérkőzésen egyetlen másik játékosnak sem, az Varga Barnabásnak sikerült, gólt lőtt a teljes mezőnyben egyedüli válogatottként gólt sem kapó Észak-Írországnak.

A szünet után a vendégek már támadni is hajlandóak voltak, s hátrányban egyre nagyobb kockázatot vállaltak. Ahogy telt az idő, úgy tolódott át a játék a magyar térfélre, az északírek előbb Isaac Price révén kapufával riogattak, nem sokkal később Justin Devenny alighanem élete egyik legszebb gólját szerezte. A Skóciában született északír középpályás védhetetlenül lőtte a labdát a jobb felső sarokba, a játék képe ekkor már nyomaiban sem hasonlított az első félideire. A vendégtáborban eluralkodott a fesztiválhangulat, több drukker félmeztelenre vetkőzve ugrált és énekelt, de a magyar tábor lelkesedése sem hagyott alább.

Marco Rossi próbált a támadósoron frissíteni, érkezett előre a fiatal, Grúziában bemutatkozó Pető Milán, valamint az újonc Urblík József. Azt nem lehetett mondani, hogy tapasztalt, rutinos rókákkal próbált volna meg veszélyt vinni a támadójátékba a szakmai stáb, de ha valamiben, a cserék lendületében lehetett bízni. Ami ekkor már nagyobb gond volt, hogy az északír válogatottnak mintha megjött volna a kedve a tempósabb futballhoz. A vendégek az egyenlítés után nem húzódtak vissza olyan masszívan a kapujuk előterébe, több akciójuk is volt, hátul Csinger Márknak és a védelem többi tagjának is észnél kellett lennie. A meccshajrának úgy futott neki a magyar válogatott, hogy ismét gólt kellett szereznie a csoportelsőséghez. Akadtak ugyan beadások, néhány próbálkozás, de az igazi átütőerő ekkor már nem volt meg a támadásokban, így a végén az északír válogatott örülhetett.

Óriási bravúr lett volna újra feljutni az A-ligába, játszani például Franciaország, Hollandia, Anglia, Spanyolország, ráadásul a világbajnok ellen Marco Rossi saját bevallása szerint is egyszer szívesen megméretné magát kapitányként. Ez viszont biztosan nem a Nemzetek Ligája A-ligájának jövő évi kiírásában lesz.

Persze ki gondolta volna, hogy a válogatottunk az utolsó percekig versenyben lesz a csoport első helyéért, amikor szeptember végén, két NL-kör után egyetlen pontja volt… A B-liga második helye így azt jelenti, hogy márciusban következhet a pótselejtező, úgyhogy még él a remény. 1–1

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A csoport másik mérkőzésén

Ukrajna–Grúzia 1–0 (Szikan 1.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers – Anglia), Conor Hazard (Wycombe Wanderers – Anglia), Dermot Mee (Manchester United – Anglia)

Védők: Tom Atcheson (Blackburn Rovers – Anglia), Ciaron Brown (Oxford United – Anglia), Terry Devlin (Portsmouth – Anglia), Michael Forbes (Dundee United – Skócia), Trai Hume (Sunderland – Anglia), Ruairi McConville (Norwich City – Anglia), Paddy McNair (Hull City – Anglia), Brodie Spencer (Oxford United – Anglia)

Középpályások: Shea Charles (Fulham – Anglia), Justin Devenny (Stoke City – Anglia), Ethan Galbraith (Stoke City – Anglia), Patrick Kelly (Barnsley – Anglia), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – Anglia), Isaac Price (West Bromwich Albion – Anglia), Paul Smyth (Queens Park Rangers – Anglia), Jordan Thompson (Preston North End – Anglia)

Támadók: Braiden Graham (Everton – Anglia), Eoin Kenny (Portsmouth – Anglia), Josh Magennis (Stevenage – Anglia), Callum Marshall (Luton Town – Anglia), Ceadach O’Neill (Arsenal – Anglia)