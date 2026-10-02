Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen

Melyik válogatott töri meg a gólcsendet?

Ez volt az egyik legfontosabb kérdés a Magyarország–Grúzia Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt, hiszen egyik fél sem talált még be a sorozatban – Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Ukrajnától 1–0-s vereséget szenvedett a Puskás Arénában, majd gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországban, míg a grúzok ugyancsak egy vereséggel és egy döntetlennel, szerzett gól nélkül érkeztek Budapestre. A csaknem telt házas Puskás Aréna közönsége természetesen abban reménykedett, hogy a két csapat közül a magyar vet véget negatív sorozatának, és ha csak egy góllal is, de felülmúlja ellenfelét, s elkezdi felkapaszkodását a tabellán.

Az első két fordulóban összesen 30 lövési kísérletig jutott Magyarország, ám a mennyiség nem párosult jó lövőpozíciókkal, főleg nem hatékonysággal – megoldhatatlan feladatnak tűnt Varga Barnabás pótlása. A válogatottnak mindkét találkozón hosszú periódusokon át kezdeményeznie kellett, sokat járatta a labdát, ám a labdabirtoklási fölényéből kevés előnyt tudott teremteni: ritkán sikerült megjátszani a támadókat, kevés volt a védelem mögé irányuló mozgás, így az akciók a tizenhatos előterében jellemzően lendületüket vesztették.

A grúzok ellen már az első percektől azt figyeltük, talált-e megoldást arra Marco Rossi, miként lehet a mezőnyfölényt több és kecsegtetőbb helyzetté alakítani. Az erre tett kísérletben Szoboszlai Dominiknak ezúttal a középpályán talált helyet a szakmai stáb, amolyan hatosként kapott feladatot Schäfer András párjaként. A dilemma a régi: milyen pozícióban érvényesülnek leginkább a csapatkapitány erényei? Az első két mérkőzés tanulsága alapján az lehetett az elképzelés, hogy inkább hátrébb, akár a belső védők vonalába visszalépve vegye fel a labdát, és a közreműködésével jusson el az elöl lévőkhöz.

Amint azt a szövetségi kapitány beharangozta, belenyúlt az összetételbe: a sérült Bolla Bendegúzt Osváth Attila helyettesítette jobbhátvédként, a középpályán kapott helyet Tóth Alex, Tóth Milán középcsatárként futballozott (ennek eredményeként Lukács Dániel kikerült a jobb szélre), a bal oldalon pedig az NL-ben eddig egyetlen percet sem játszó Nagy Zsolt szerepelt.

Ismét több mint 50 ezer magyar szurkoló látogatott ki a Puskás Arénában (Fotó: Árvai Károly)

Jól indult a meccs, a válogatott mintha kiengedte volna a feszültséget, ment előre, s Tóth Alex lövése után Giorgi Mamardasvilinek kellett vetődnie már a 4. percben, nem sokkal később pedig Szoboszlai Dominik hozta magát lövőhelyzetbe, és tévesztett kevéssel. Visszavont szerepkör ide vagy oda, a csapatkapitány több lövést jegyezhetett fel a 23. percre, mint az ukránok és az északírek ellen összesen, ami igazolni látszott a döntést, amely szerint érdemes ezen az estén a középpályán szerepeltetni.

Az viszont továbbra is kérdésesnek tűnt, miért erőlteti ennyire a szélről beívelt labdákat az együttes, amikor a grúz védők létszám- és magassági fölényben várhatták, ráadásul az elöl játszó trió egyik tagja sem számít a fejesek mesterének – a 2025–2026-os idény rajtja óta egyedül Lukács Dániel büszkélkedhet fejes góllal, ő is mindössze kettővel.

Az előzetes elemzés ugyanakkor adhatott magyarázatot erre: Grúziának az elmúlt jó egy évben többször is gondot okoztak az oldalról érkező labdák, öt gólt nyílt játékból érkező beadás után kapott. A 35. percben kiderült, hogy volt értelme erre építeni, Lukács Dániel jobb oldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előremerészkedő balhátvéd szenvedélyesen ünnepelt, ami nem csoda, ez volt az első találata nemzeti színekben.

Erre alighanem kevesen számítottak: Kerkez Milos fejjel volt eredményes (Fotó: Kovács Péter)

A 39. percben ismét felhördült a Puskás Aréna közönsége, de most nem gól, hanem kulcsfontosságú mentés láttán: Csinger Márk a kapu torkában lépett bele önfeláldozó módon Hvicsa Kvarachelia közeli lövésébe. Hátrányba kerülve a vendégek egyre több életjelet mutattak, többször is felértek a támadóharmadba, az egyenlítéshez azonban kevés volt az erőfeszítésük.

Tóth Balázsnak az első félidő végén résen kellett lennie (Fotó: Árvai Károly)

A második félidőben Giorgi Citaisvili törhetett volna kapura a védelem mögé lőtt labdával, csakhogy jött Csinger Márk, és utolsó emberként, határozott mozdulattal elválasztotta a labdától – a nyáron a Groningenbe szerződő belső védő Belfastban is jól mozgott, és ezen az estén is remekül látta el a feladatát, megbízható párja volt Willi Orbánnak.

Az 59. percben Szoboszlai Dominik próbálta távolról meglepni liverpooli csapattársát, Mamardasvili azonban a jó helyezkedésének köszönhetően kitolta a bal felső sarok elől a labdát. Három percre rá Schäfer András ért fel a kapu elé, s harcolt ki szögletet, amelyet követően a csereként beszálló Bárány Donát veszélyeztetett – utóbb kiderült, lesről.

Bárány Donát (jobbra) is odakerült a kapu elé (Fotó: Szabó Miklós)

Fontos volt ez a periódus, mivel ezután lehetett azt érezni, a válogatott ismét átveszi az irányítást és uralja a pályát, ami Kerkez gólja után hiányzott. Nagyszerű volt továbbá látni, hogy a PSG klasszisát, Hvicsa Kvaracheliát szinte sikerült teljesen kivenni a játékból – hiába mozgott el a bal szélről, nem tudott kibontakozni –, amiatt viszont lehet bosszankodni, hogy Kerkez Milos némiképp fölösleges szabálytalansága miatt el lesz tiltva lesz az ukránok elleni nagyszombati meccsen...

A 77. percben Budu Zivzivadze kísérlete emelte a pulzust, 23 méterről centimétereket tévesztett, a korábbi NB I-es támadó jól szállt be a második félidőben. A hajrára Lukács Dániel és Szoboszlai Dominik is elhagyta a pályát – utóbbit tétmérkőzésen legutóbb 2022. szeptember 26-án, az Olaszország ellen 2–0-ra elveszített Nemzetek Ligája-találkozón cserélte le Marco Rossi a Transfermarkt adatbázisa szerint. Hogy emiatt vagy sem, nehéz megítélni, mindenesetre az utolsó 10-15 percben inkább a védekezés volt elsődleges.

Osváth Attila öröme a lefújás után (Fotó: Török Attila)

Ez persze a végeredmény szempontjából nem számít, hiszen Magyarország csaknem egy év elteltével tétmérkőzést nyert hazai pályán, végre pontokra váltotta mezőnyfölényét, ami az előző két fordulóban még kevésnek bizonyult.

A feladat azonban nincs kipipálva: hétfőn Ukrajna következik, s a múlt hét pénteki összecsapásból kiindulva nem ígérkezik ujjgyakorlatnak az a csata... 1–0

A csoport másik mérkőzésén

Ukrajna–Észak-Írország 0–3 (C. Brown 9., 61., Price 22.)

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A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A GRÚZOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)

Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország)

Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)

Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze