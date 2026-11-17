A magyar érdekeltségű második csoport másik – a mi szempontunkból már tét nélküli – meccsén Ukrajna az első percben vezetést szerzett a grúzok ellen Danilo Szikan révén. A továbbjutás esélyét már korábban elveszítő szomszédunk a folytatásban is dominált, s ugyan a szünet után valamelyest kiegyenlítődött a játék, az eredmény nem változott, így Grúzia nyeretlenül, sőt szerzett gól nélkül zárta a csoportot, s osztályozhat a B-ligás tagságért. 1–0

A B-liga 3. csoportjában Izrael utolsó helye már korábban eldőlt, így az volt a kérdés, hogy a ki-ki-meccset játszó Írország vagy Koszovó játszhat osztályozót a csoportgyőztes Ausztria mögött. A dublini találkozón a lényegi kérdések már az első fél órában eldőltek, miután a vendégek belső védője, Hajrizi kézzel szedte ki a bal felsőből Troy Parrott fejesét – a koszovói játékos piros lapot, az írek tizenegyest kaptak, amelyet Parrott gólra is váltott. Az egy éve a mieinket szomorító csatár a második félidőben is értékesített egy büntetőt, majd a hajrában Jack Moylan is betalált – a háromgólos győzelmet arató Írország játszhat az A-ligába jutásért. 3–0

A csoport másik mérkőzésén a biztosan kiesési osztályozót játszó Izrael Dor Peretz révén került előnybe Ausztria ellen Debrecenben, de a már biztos csoportelső „sógorok” a második félidőben Sasa Kalajdzic jóvoltából egalizáltak. A játékrész derekán Michael Svoboda is betalált, de a gólt les miatt elvették, így Ralf Rangnick csapata döntetlennel zárta az esztendőt. 1–1

A B-liga negyedik csoportjában már korábban eldőlt, hogy a svédek és a bosnyákok végeznek az első két helyen, így már csak az volt a kérdés, hogy Románia vagy Lengyelország játszik osztályozót egy C-ligás ellenféllel. A keleti szomszédunkhoz képest egypontos előnyben levő lengyelek a 16. percben szerezték meg a vezetést Adam Benedyczak révén, amire a csoportgyőztes skandinávok Hugo Larsson találatával válaszoltak. A folytatásban a svédek sokkal közelebb jártak a győzelemhez, mint a hazaiak, de a klubszinten a Jagielloniában védő Slawomir Abramowicz három ziccert is hárított, minek myomán kiharcolta a döntetlent Jan Urban csapata, amely így abban bízhatott, hogy a csoportot négy vereséggel kezdő, majd az egymás elleni meccsen pont a lengyelek ellen nyerni tudó románok nem győzik le Boszniát. 1–1

Ami Gheorghe Hagi csapatát illeti, a románok Daniel Birligea révén már a hatodik percben megszerezték a vezetést Zenicában, de a bosnyákok még a szünet előtt egyenlítettek, Ratiu hibáját Benjamin Tahirovic büntette góllal. A vendégeknek csak a győzelem lett volna jó, ám gólt nem ők, hanem a hazaiak szereztek: a 82. percben (rá jellemző módon) elsült Esmir Bajraktarevic lába, megnyerve a meccset Boszniának. Ez azt is jelentette, hogy a lengyelek fellélegezhettek, míg a románok tavasszal játszanak osztályozót a B-ligás tagság megőrzéséért. 2–1

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

B-LIGA, 2. CSOPORT

Magyarország–Észak-Írország 1–1 (Varga B. 35., ill. Devenny 65.)

Ukrajna–Grúzia 1–0 (Szikan 1.)

Kiállítva: Locsosvili (Grúzia, 90.)



3. CSOPORT

Izrael–Ausztria 1–1 (Dor Peretz 36., ill. Kalajdzic 52.)

Írország–Koszovó 3–0 (Parrott 28., 50. – mindkettőt 11-esből, Moylan 75.)

Kiállítva: Hajrizi (Koszovó, 26.)



4. CSOPORT

Bosznia-Hercegovina–Románia 2–1 (Tahirovic 44., Bajraktarevic 82., ill. Birligea 6.)

Lengyelország–Svédország 1–1 (Benedyczak 16., ill. H. Larsson 24.)