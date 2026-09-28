Egy kaput eltalált lövés, és más semmi: döntetlent játszott a válogatott Észak-Írországban



Találós kérdés lehetne: mi a közös Kovács Kálmánban, Bognár Györgyben, Horváth Ferencben, Torghelle Sándorban, Gera Zoltánban, Guzmics Richárdban és Sallai Rolandban? Maradjunk annyiban, a magyar futball történetét jól kell ismerni a válaszért, valószínűleg keveseknek ugrik be, hogy a nemzeti együttesben pályára lépő labdarúgók közül ők heten szereztek gólt Észak-Írország ellen Belfastban a Windsor Parkban. A mindent (is) tudók tisztában vannak vele, a két csapat közös történelme hét mérkőzést foglal magában, és bár az első magyar gólt a 44-szeres válogatott Vincze István jegyezte 1988. október 19-én (a Népstadionban győzelmet ért a megmozdulása a vb-selejtezőn), a Windsor Parkban Kovács Kálmán talált be először.

„Hogy mi maradt meg bennem abból a harminchét évvel ezelőtti mérkőzésből? – kezdte mondandóját a Honvéd korábbi 56-szoros válogatott támadója. – Viszonylag szép gólt rúgtam, de Bognár György, aki távolról talált be, még szebbet. Disztl Péter kirúgásából indult a támadásunk, a hazaiak középső védője hibázott a kezdőkörnél, egyedül törhettem kapura, beléptem a büntetőterületen belülre és aláböktem a labdának. Érdekes, amikor először lettem válogatott, Wales ellen játszottunk, vagyis hasonló stílusú válogatott ellen, Disztl Péter kirúgása akkor is megtalált engem, a belső védő ott is hibázott, én pedig gólpasszt adtam Détári Lajosnak. Három nullára nyertünk idegenben, és tulajdonképpen bejátszottam magam a válogatottba. Mindezt azért mondom, mert most sem árt letámadni az északír védőket, akik mozgékony, pimasz csatárokkal ritkábban találkoznak, éppen ezért zavarba hozhatók. Sajnos az Ukrajna elleni selejtező nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, és bár a csoport első helyéről nyilván nem kell lemondani, tulajdonképpen a második hely megszerzése sem lenne rossz, hiszen akkor erős együttessel játszhatnánk jó hangulatú osztályozót. Amúgy biztos vagyok benne, a második hely meglesz a csoportban, a kérdés az, ha esetleg Belfastban nem jól alakul a találkozó, a hátralévő négy meccset mire használjuk fel. Úgy látom, szinte mindent Szoboszlai Dominiktól várunk, kicsit sablonos a futballunk, kevesebb az ötlet, ám ha ezen változtatni tudunk, meglesz a győzelem a Windsor Parkban.”

Harminchét év elrepült, a hétfői már a hatodik meccse volt a két csapatnak Belfastban, és a múlt jót ígért, hiszen egy döntetlen mellett négy magyar siker született, kell-e mondani, vártuk az ötödiket! Hogy Marco Rossi szövetségi kapitánynak változtatnia kell a kezdő tizenegyen, tudni lehetett, mivel Redzic Damir Ukrajna ellen bokaszalag-szakadást szenvedett (klubja tájékoztatása szerint heteket kell kihagynia), rajta kívül Vitális Milán is kimaradt, Jurek Gábor és Szűcs Tamás pedig bekerült.

Az északírek nem kímélték a magyar csapat tagjait, itt éppen Csongvai Áront (Fotó: Árvai Károly)

A 11. percben Kerkez Milos labdaeladása jelentette az első nagyobb veszélyt a kapura, szerencsére a 17 méterről érkező lövést Csinger Márk blokkolta. Aki arra számított, a házigazda minden alkalommal már a saját térfeléről hosszú indítással próbálkozik, tévedett, mert, bár láttunk ilyet, többnyire a lapos passzos labdakihozatalra törekedett. Sajnos nem Kerkez labdaeladása volt az egyetlen a magyar térfélen, Bolla Bendegúztól is láttunk ilyet, a magyar csapat a tűzzel játszott. Érdekes volt megfigyelni a hazai szurkolók reakcióját, amikor Szoboszlai Dominik szabadrúgáshoz vagy szöglethez készült: fütyültek, pfujoltak, alighanem azt remélve, az ellenfél legnagyobb sztárját sikerül kizökkenteni.

A játékrész közepéhez közelítve Jurek Gábor lövése már veszélyt jelentett a hazai kapura, ugyanakkor azt is látni lehetett, azokkal a mélységi indításokkal, amelyek őt vagy éppen Lukács Dánielt keresték, nem sok mindent lehet kezdeni. Fél óra telt el, amikor Csinger Márk a felezővonal közelében a saját kapuja felé csúsztatta a labdát, Isaac Price lecsapott rá, megjátszotta a jobbján robogó Patrick Kellyt, aki a tizenhatos vonalához közelítve alábökött a labdának, Tóth Balázs pedig csak nagyot nyújtózkodva tudott menteni. A nagyobb problémát az jelentette, hogy a labda után szaladó Price odacsúszott Bolla Bendegúznak, és a jobb oldali védőt le kellett cserélni. Hatalmas, balról érkező bedobás után a játékrész hajrájában Kelly elé került a labda, ő talán nem is tudatosan „kapott bele”, a léc segítette ki a magyar csapatot. Az első 45 perc megmutatta, a megfiatalított északír válogatott pénteki győzelme Grúziában egyáltalán nem a véletlen műve volt, jobban futballozott riválisánál; noha a magyar kaput sikerült megóvni a góltól, egyértelműnek tűnt, a három pont megszerzésére bátrabb, kezdeményezőbb futballal van csak esély.

A szünetben Marco Rossi még nem változtatott, de hamar bebizonyosodott, bele kell nyúlni a csapatba, ha nagyobb veszélyt akar jelenteni a hazaiak kapujára. Érkezett Bárány Donát és Tóth Alex, és az 58. perc magyar lehetőséget is hozott, ám Osváth Attila labdaszerzése után Schäfer András nem találta el a kaput. Amikor vendégszabadrúgás után a hazai védők beadásra számítottak, Szoboszlai Dominik pedig a lövésre helyezkedő Schäfer Andrást játszotta meg, abban reménykedtünk, úgy találja el a labdát, mint Kazahsztán ellen Debrecenben, ám próbálkozása nyomán az nem a vinkliben kötött ki, hanem a jobb alsó sarok mellett hagyta el a játékteret.

Bárány Donátnak kevés esélye volt fejpárbajt nyerni, de így is megvolt a helyzete (Fotó: Árvai Károly)

Reményt adott, hogy ebben az időszakban több időt töltött a válogatott a házigazda térfelén, mint korábban. Jobb oldali szöglet után Bárány Donát fejében maradt a vezető gól, és egyre inkább érezni lehetett, egyetlen találat három pontot érhet. Beállt Vitális Milán és Tóth Milán is, és bár előbb Tóth Balázsnak kellett védeni Isaac Price jobb alsó sarokba tartó bombájánál, nem sokkal később már Willi Orbán próbálkozását blokkolták a hazai védők. Vitális Milán lövése után a labda a jobb alsó sarok mellett zúgott el, majd Tóth Alex próbálkozása már a legnagyobb magyar lehetőséget jelentette, Pierce Charles védett.

A magyar válogatott megőrizte veretlenségét Belfastban a Windsor Parkban, ám az első két Nemzetek Ligája-meccsén már öt pontot vesztett, így pénteken különösen fontos Grúzia legyőzése a Puskás Arénában. 0–0



A csoport másik mérkőzésén

Grúzia–Ukrajna 0–0

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AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers, kölcsönben Manchester Citytől)

Védők: Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown, Brodie Spencer (mindkettő Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Michael Forbes (Dundee United)

Középpályások: Ethan Galbraith, Justin Devenny (mindkettő Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, kölcsönben a Liverpooltól)

Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool, kölcsönben a Huddersfield Towntól), Jamie Donley (Luton Town, kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Michael O'Neill



A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)