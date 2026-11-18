Negyedórával a vége előtt 29–23-ra vezetett az Aalborg, de aztán a hét a hat elleni játékába egyre több hiba csúszott, ezzel felhozta az előző idényben döntős Füchse Berlint.

Az utolsó hat percnek már csupán kétgólos hátránnyal vágott neki a csoportkörből nulla pontot magával hozó német csapat, ám a dánok visszaálltak a hat a hat elleni játékra, ennek köszönhetően megőrizték előnyüket, sőt, még minimálisan növelni is tudták. 34–31

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT

Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 34–31 (18–16)

Ld: Sagosen 9, ill. Gidsel, Gröndahl 8-8

20.45: Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Csütörtökön játsszák

20.45: Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)