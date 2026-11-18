A Füchse Berlin vereségével kezdődött a férfi kézilabda BL középdöntője
Negyedórával a vége előtt 29–23-ra vezetett az Aalborg, de aztán a hét a hat elleni játékába egyre több hiba csúszott, ezzel felhozta az előző idényben döntős Füchse Berlint.
Az utolsó hat percnek már csupán kétgólos hátránnyal vágott neki a csoportkörből nulla pontot magával hozó német csapat, ám a dánok visszaálltak a hat a hat elleni játékra, ennek köszönhetően megőrizték előnyüket, sőt, még minimálisan növelni is tudták. 34–31
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT
Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 34–31 (18–16)
Ld: Sagosen 9, ill. Gidsel, Gröndahl 8-8
20.45: Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Csütörtökön játsszák
20.45: Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)