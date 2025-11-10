Légióskörkép: Szoboszlai asszisztot adott, másik négy magyar játékos gólt szerzett – videók
Múlt hétfőn a kétszeres válogatott Mocsi Attila győztes gólt szerzett a török élvonalban, amikor a Rizespor 1–0-ra megverte hazai pályán a Karagümrüköt. A 25 éves védő a 82. percben talált be, így közel két év után volt újra eredményes a török bajnokságban, és ez volt összesen a harmadik gólja.
MOCSI ATTILA GYŐZTES GÓLJA A TÖRÖK ÉLVONALBAN
Kedden csúcsrangadót rendeztek az Anfielden, ahol a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Real Madridot. A mindent eldöntő találat a 61. percben született, Szoboszlai Dominik ívelt középre szabadrúgásból, Alexis Mac Allister pedig a léc alá fejelt. A magyar válogatott csapatkapitányának klubcsapatában ez volt az ötödik asszisztja az idényben, a BL-ben a harmadik.
SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA A REAL MADRID ELLEN
A 18 esztendős támadó, Kovács Bendegúz az AZ Alkmaar U19-es csapatával az UEFA Ifjúsági Ligában szerepelt kedden. A gibraltári Lincoln Red Imps otthonában 5–0-ra nyert a holland együttes – így 9–0-s összesítéssel továbbjutott –, az U19-es magyar válogatott játékos kétszer is eredményes volt a visszavágón, akárcsak a párharc első mérkőzésén.
Szombaton a DAC 1–0-ra nyert a rózsahegyi MSK Ruzomberok vendégeként a Niké Ligában. A győztes találat a 3. percben született, a magyar válogatott keretébe meghívott Redzic Damir gyönyörű gólt lőtt, 14 méterről kapásból, ballal a jobb felső sarokba bombázott – a 22 éves támadó a 13. bajnokiján a hetedszer volt eredményes az idényben.
REDZIC DAMIR GYÖNYÖRŰ, HÁROM PONTOT ÉRŐ GÓLJA
Szánthó Regő megszerezte első góljait jelenlegi együttesében. A 24 éves támadó a szlovák másodosztályban a Zsolna második csapatának színeiben duplázott – a 28. és a 84. percben talált be –, így a gárda vasárnap 5–4-re megverte a Somorját hazai pályán.
AZ ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
NOVEMBER 3., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Wisla Plock–Pogon Szczecin 2–0
Pogon: Molnár Rajmund végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Superliga
Farul Constanta–FK Csíkszereda 3–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a meccskeretben volt, de nem lépett pályára, Eppel Márton kezdőként 71 percet játszott, Ferenczi János kezdőként egy félidőt játszott, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert a 88. percben állt be, Kelemen Dávid nem volt a meccskeretben, Nagy János nem volt a meccskeretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a szünetben állt be, Szalay Szabolcs a 71. percben állt be, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süperlig
Rizespor–Karagümrük 1–0
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, és ő szerezte a gólt is.
NOVEMBER 4., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0
Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ő adta a gólpasszt, Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0
Frankfurt: Fenyő Noah végig a pályán volt, a 96. percben sárga lapot kapott.
Bajnoki kieséses szakasz
Lincoln Red Imps (gibraltári)–AZ (holland) 0–5
AZ: Kovács Bendegúz kezdőként pályára lépve két gólt szerzett az első félidőben, a szünetben lecserélték.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Bristol City–Blackburn Rovers 0–1
Blackburn: Tóth Balázs kezdőként kapott lehetőséget, de a 89. percben megsérült, lecserélték.
Charlton Athletic–West Bromwich Albion 1–0
WBA: Callum Styles végig a pályán volt.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Voluntari–Sepsi OSK 1–2
Sepsi: Sigér Dávid végig a pályán volt.
NOVEMBER 5., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 5–0
Leverkusen: Szép Márton kezdett, a 65. percben lecserélték.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Wrexham 0–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk nem volt ott a meccskeretben.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 5. forduló
Petrzalka–Dunaszerdahelyi AC 0–2
DAC: Redzic Damir kispados volt, nem lépett pályára, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
Sparta Praha (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–0
Raków: Baráth Péter a 62. percben állt be.
Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román) 0–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 7., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel–Beveren 2–2
Lommel: Vancsa Zalán nem volt a keretben.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Bari 1–1
Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Genclerbirligi–Basaksehir 2–1
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ülte végig a mérkőzést.
NOVEMBER 8., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Derby County 1–2
Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt a keretben.
Hull City–Portsmouth 3–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk a 93. percben állt be.
West Bromwich Albion–Oxford United 2–1
WBA: Callum Styles végig a pályán volt.
League One (III. osztály)
Huddersfield Town–Plymouth Argyle 3–1
Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést, a 36. percben sárga lapot kapott.
AUSZTRIA
Bundesliga
Austria Wien–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény az 58. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Patro Eisden 2–0
Kortrijk: Dénes Vilmos a kispadon ülte végig a mérkőzést.
FC Bruges II–Lierse 0–1
Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 3. mérkőzés
FC Cincinnati–Columbus Crew 2–1
Columbus: Gazdag Dánielt a 90. percben cserélték be.
Inter Miami–Nashville SC 4–0
Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Nantes 1–1
Le Havre: Loic Nego 79 percet játszott kezdőként, a 27. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Bayern München 2–2
Union Berlin: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.
Hoffenheim–RB Leipzig 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Kaiserslautern–Hertha BSC 0–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
Alverca–Rio Ave 1–1
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 87. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda 4–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 63. percben lépett pályára, Eppel Márton kezdőként 69 percet kapott, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert a kispadon ülte végig a mérkőzést, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd nem volt a keretben, Szabó Bálint a 47. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték, Szalay Szabolcs a 69. percben állt be, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 85. percben sárga lapot kapott.
Liga 2 (II. osztály)
Olimpia Szatmárnémeti–Bacau 0–1
Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ülte végig a mérkőzést, Pintér Bence sérülés miatt nem volt a keretben, Torvund Alexander a szünetben állt be.
Sepsi OSK–CSM Slatina 3–2
Sepsi: Sigér Dávid a 61. percben állt be.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Huesca–FC Andorra 2–2
Andorra: Yaakobishvili Antal és Yaakobishvili Áron is a kispadon ülte végig a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Trencsén–Kassa 2–0
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.
Rózsahegy–Dunaszerdahelyi AC 0–1
DAC: Redzic Damir a 3. percben gólt szerzett, a 83. percben lecserélték, Tuboly Máté végig a pályán volt.
Zsolna–Nagymihály 2–0
Zsolna: Szánthó Regő a 81. percben állt be.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Aluminij–Domzale 3–1
Aluminij: Tanyi Barnabás a 71. percben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Göztepe 0–2
Kasimpasa: Szalai Attila kezdőként 78 percet játszott.
Gaziantep–Rizespor 2–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Manchester City–Liverpool 3–0
Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos az 56. percben állt be, Pécsi Ármin nem volt tagja a meccskeretnek.
AUSZTRIA
Bundesliga
Tirol–Rapid Wien 1–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Pafosz 1–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kispados volt, nem cserélték be.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Haifa–Hapoel Petah Tikva 2–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, az 57. percben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Korona Kielce–Raków Czestochowa 1–4
Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára.
Pogon Szczecin–Jagiellonia 1–2
Pogon: Molnár Rajmund a 85. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Bochum 0–2
Braunschweig: Szabó Levente a 72. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Universitatea Craiova–UTA Arad 1–2
UTA: Zsóri Dániel nem volt tagja a meccskeretnek.
SKÓCIA
Premiership
Hearts–Dundee United 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Halmstad 0–2
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
IMT Novi Beograd–Topolya 1–1
Topolya: Mezei Szabolcs sérült.
SZLOVÁKIA
2. Liga (II. osztály)
Zsolna II–Somorja 5–4
Zsolna II: Szánthó Regő kezdett, két gólt szerzett, a 91. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a találkozót.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Grosuplje 1–1
Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin nem volt tagja a meccskeretnek.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Galatasaray 1–0
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
Galatasaray: Sallai Roland a 46. percben lépett pályára csereként.
NOVEMBER 10., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
18.30: ASA Marosvásárhely–Poli Iasi
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel