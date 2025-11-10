Légióskörkép: Szoboszlai asszisztot adott, másik négy magyar játékos gólt szerzett – videók

Múlt hétfőn a kétszeres válogatott Mocsi Attila győztes gólt szerzett a török élvonalban, amikor a Rizespor 1–0-ra megverte hazai pályán a Karagümrüköt. A 25 éves védő a 82. percben talált be, így közel két év után volt újra eredményes a török bajnokságban, és ez volt összesen a harmadik gólja.

Kedden csúcsrangadót rendeztek az Anfielden, ahol a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Real Madridot. A mindent eldöntő találat a 61. percben született, Szoboszlai Dominik ívelt középre szabadrúgásból, Alexis Mac Allister pedig a léc alá fejelt. A magyar válogatott csapatkapitányának klubcsapatában ez volt az ötödik asszisztja az idényben, a BL-ben a harmadik.

A 18 esztendős támadó, Kovács Bendegúz az AZ Alkmaar U19-es csapatával az UEFA Ifjúsági Ligában szerepelt kedden. A gibraltári Lincoln Red Imps otthonában 5–0-ra nyert a holland együttes – így 9–0-s összesítéssel továbbjutott –, az U19-es magyar válogatott játékos kétszer is eredményes volt a visszavágón, akárcsak a párharc első mérkőzésén.

Szombaton a DAC 1–0-ra nyert a rózsahegyi MSK Ruzomberok vendégeként a Niké Ligában. A győztes találat a 3. percben született, a magyar válogatott keretébe meghívott Redzic Damir gyönyörű gólt lőtt, 14 méterről kapásból, ballal a jobb felső sarokba bombázott – a 22 éves támadó a 13. bajnokiján a hetedszer volt eredményes az idényben.

Szánthó Regő megszerezte első góljait jelenlegi együttesében. A 24 éves támadó a szlovák másodosztályban a Zsolna második csapatának színeiben duplázott – a 28. és a 84. percben talált be –, így a gárda vasárnap 5–4-re megverte a Somorját hazai pályán.

AZ ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

NOVEMBER 3., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Wisla Plock–Pogon Szczecin 2–0

Pogon: Molnár Rajmund végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Superliga

Farul Constanta–FK Csíkszereda 3–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a meccskeretben volt, de nem lépett pályára, Eppel Márton kezdőként 71 percet játszott, Ferenczi János kezdőként egy félidőt játszott, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert a 88. percben állt be, Kelemen Dávid nem volt a meccskeretben, Nagy János nem volt a meccskeretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Bálint a szünetben állt be, Szalay Szabolcs a 71. percben állt be, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süperlig

Rizespor–Karagümrük 1–0

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést, és ő szerezte a gólt is.

NOVEMBER 4., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ő adta a gólpasszt, Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0

Frankfurt: Fenyő Noah végig a pályán volt, a 96. percben sárga lapot kapott.

Bajnoki kieséses szakasz

Lincoln Red Imps (gibraltári)–AZ (holland) 0–5

AZ: Kovács Bendegúz kezdőként pályára lépve két gólt szerzett az első félidőben, a szünetben lecserélték.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Bristol City–Blackburn Rovers 0–1

Blackburn: Tóth Balázs kezdőként kapott lehetőséget, de a 89. percben megsérült, lecserélték.

Charlton Athletic–West Bromwich Albion 1–0

WBA: Callum Styles végig a pályán volt.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Voluntari–Sepsi OSK 1–2

Sepsi: Sigér Dávid végig a pályán volt.

NOVEMBER 5., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Ligaszakasz

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 5–0

Leverkusen: Szép Márton kezdett, a 65. percben lecserélték.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Wrexham 0–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk nem volt ott a meccskeretben.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 5. forduló

Petrzalka–Dunaszerdahelyi AC 0–2

DAC: Redzic Damir kispados volt, nem lépett pályára, Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Alapszakasz

Sparta Praha (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–0

Raków: Baráth Péter a 62. percben állt be.

Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román) 0–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 7., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Beveren 2–2

Lommel: Vancsa Zalán nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Werder Bremen–Wolfsburg 2–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Bari 1–1

Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Genclerbirligi–Basaksehir 2–1

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a kispadon ülte végig a mérkőzést.

NOVEMBER 8., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Derby County 1–2

Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt a keretben.

Hull City–Portsmouth 3–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk a 93. percben állt be.

West Bromwich Albion–Oxford United 2–1

WBA: Callum Styles végig a pályán volt.

League One (III. osztály)

Huddersfield Town–Plymouth Argyle 3–1

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést, a 36. percben sárga lapot kapott.

AUSZTRIA

Bundesliga

Austria Wien–Grazer AK

GAK: Jánó Zétény az 58. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Patro Eisden 2–0

Kortrijk: Dénes Vilmos a kispadon ülte végig a mérkőzést.

FC Bruges II–Lierse 0–1

Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 3. mérkőzés

FC Cincinnati–Columbus Crew 2–1

Columbus: Gazdag Dánielt a 90. percben cserélték be.

Inter Miami–Nashville SC 4–0

Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Nantes 1–1

Le Havre: Loic Nego 79 percet játszott kezdőként, a 27. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Bayern München 2–2

Union Berlin: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.

Hoffenheim–RB Leipzig 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Kaiserslautern–Hertha BSC 0–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

Alverca–Rio Ave 1–1

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 87. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda 4–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 63. percben lépett pályára, Eppel Márton kezdőként 69 percet kapott, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Kaján Norbert a kispadon ülte végig a mérkőzést, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd nem volt a keretben, Szabó Bálint a 47. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték, Szalay Szabolcs a 69. percben állt be, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 85. percben sárga lapot kapott.

Liga 2 (II. osztály)

Olimpia Szatmárnémeti–Bacau 0–1

Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ülte végig a mérkőzést, Pintér Bence sérülés miatt nem volt a keretben, Torvund Alexander a szünetben állt be.

Sepsi OSK–CSM Slatina 3–2

Sepsi: Sigér Dávid a 61. percben állt be.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Huesca–FC Andorra 2–2

Andorra: Yaakobishvili Antal és Yaakobishvili Áron is a kispadon ülte végig a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Trencsén–Kassa 2–0

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.

Rózsahegy–Dunaszerdahelyi AC 0–1

DAC: Redzic Damir a 3. percben gólt szerzett, a 83. percben lecserélték, Tuboly Máté végig a pályán volt.

Zsolna–Nagymihály 2–0

Zsolna: Szánthó Regő a 81. percben állt be.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Domzale 3–1

Aluminij: Tanyi Barnabás a 71. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Göztepe 0–2

Kasimpasa: Szalai Attila kezdőként 78 percet játszott.

Gaziantep–Rizespor 2–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 9., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Manchester City–Liverpool 3–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos az 56. percben állt be, Pécsi Ármin nem volt tagja a meccskeretnek.

AUSZTRIA

Bundesliga

Tirol–Rapid Wien 1–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Pafosz 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kispados volt, nem cserélték be.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Haifa–Hapoel Petah Tikva 2–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, az 57. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Korona Kielce–Raków Czestochowa 1–4

Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára.

Pogon Szczecin–Jagiellonia 1–2

Pogon: Molnár Rajmund a 85. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Bochum 0–2

Braunschweig: Szabó Levente a 72. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Universitatea Craiova–UTA Arad 1–2

UTA: Zsóri Dániel nem volt tagja a meccskeretnek.

SKÓCIA

Premiership

Hearts–Dundee United 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Halmstad 0–2

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

IMT Novi Beograd–Topolya 1–1

Topolya: Mezei Szabolcs sérült.

SZLOVÁKIA

2. Liga (II. osztály)

Zsolna II–Somorja 5–4

Zsolna II: Szánthó Regő kezdett, két gólt szerzett, a 91. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a találkozót.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta Lendva–Grosuplje 1–1

Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin nem volt tagja a meccskeretnek.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Galatasaray 1–0

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

Galatasaray: Sallai Roland a 46. percben lépett pályára csereként.

NOVEMBER 10., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

18.30: ASA Marosvásárhely–Poli Iasi

ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel