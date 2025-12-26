Az egyik szeme sír, a másik nevet a világbajnokság után

Karikó Brigitta kiválóan szerepelt az idei, spanyolországi fitnesz-világbajnokságon, ugyanis juniorban és felnőttben ezüstérmet szerzett artistc fitnesz kategóriában, illetve a vb keretein belül megrendezendő világkupán bronzérmet nyert junior fit modellben.



„Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet – mondta a Csupasportnak Karikó Brigitta. – Habár az ezüstérem is csodálatos eredménynek számít a világbajnokságon, bevallom, vágytam volna egy aranyra… Ettől függetlenül szép esztendőt zártunk, elégedett vagyok az idénnyel.”



Elmondta, a felkészülése jobban összeállt a korábbiakhoz képest, a világbajnokságon bemutatott négy gyakorlata pedig szinte tökéletes volt, nem vétett különösebb hibát. Fontos, hogy edzője, Cservenyák Gabriella elégedett volt vele, s megdicsérte.



„Nincs hiányérzetem saját magammal kapcsolatban, a legjobb formámat hoztam, illetve a gyakorlataim is remekül sikerültek. Talán mondhatom, hogy ez volt életem legjobb versenye, itt voltam a legfelkészültebb, maximálisan önmagamat adtam. Ennél többet nem tudtam volna kihozni belőle, szóval egy kicsike csalódás azért van bennem az aranyérem hiánya miatt.”



A fitnesz világbajnokság előtt nem sokkal a dubaji fit model vb-n szerepelt, ahol elképesztő erővel és alázattal lépett színpadra, s végül junior és felnőtt második helyezést ért el. Ez a teljesítmény új mérföldkő a magyar fit modell sporttörténelemben, korábban senki nem ért el ilyen jó eredményt.



„Ahhoz képest, hogy fit model kategóriában nem régóta szereplek, való igaz, hogy elég jó eredményt értem el, büszke vagyok magamra. Bár, ahogy mindig, úgy most is vágytam az első helyre, de ez is kiemelkedő eredménynek számít. Mind a fit modellt, mind az artistic fitneszt szeretem, utóbbi nyolc esztendős korom óta csinálom, de előbbit is már magaménak érzem. Itt is mindenki a maximális szépségét igyekszik mutatni, nőies, elegáns, szóval eléggé magas a színvonal. Maga az esemény szervezése nem különbözik a másiktól, Dubaj nagyon szép, remek választás volt helyszínnek.”



Karikó Brigitta a világbajnokság és a világkupa mellett nagyszerű sikereket ért el év közben az Európa-bajnokságon is, így nem meglepő, hogy jó emlékekkel gondol vissza az idényre.



„Ha a teljes esztendőt nézzük az Európa-bajnoksággal együtt, akkor nagyon jó idényen vagyok túl. Korábban volt egy hasonló évem, akkor az Eb-cím mellé két világbajnoki ezüstöt szereztem, most viszont az Európa-bajnoki aranyérem mellé négy világbajnoki ezüst társult. A felkészülésem sokkal gördülékenyebben ment, mint korábban, a formám is jobban sikerült, ezáltal nyugodtabb voltam. Ráadásul mentálisan is összeszedettebbnek éreztem magam, ami rengeteg számít ebben a sportban is. Összességében, büszke vagyok az eredményeimre, de mindig egy kicsit többre vágyom…”