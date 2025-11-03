Superliga: Farul–Csíkszereda

SUPERLIGA, 15. FORDULÓ
Farul Constanta–FK Csíkszereda 3–0 – ÉLŐ
Ovidiu, Gheorghe Hagi Akadémia. 2674 néző. Vezeti: Iulian Calin
Farul: Buzbuchi – Sirbu (Furtado, 71.), Larie (Pellegrini, 85.), Tiru, Ganea – Vina, Ramalho (Seruca, 85.), Radaslavescu – Grigorjan (Marincean, 87.), Isfan (Markovic, 71.), Tanasa. Vezetőedző: Ianis Zicu
Kispadon: Munteanu, Dutu, Dican, Vojtus, Iancu, Banu, Pellegrini, Markovic, Nikolov, Seruca, Marincean, Furtado
Csíkszereda: Pap – Palmes (Kaján, 88.), Celic, Hegedűs, Pászka – Végh, Veres – Anderson Ceará (Jebari, 59.), Bödő (Gergely, 59.), Ferenczi (Szabó B., 46.) – Eppel (Szalay, 71.). Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon, Bloj, Kaján, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Szabó B., Csürös, Bakos, Szalay, Jebari, Gergely
Gólszerző: Vina (14.), Grigorjan (40.), Isfan (70. – esből)