Superliga: Farul–Csíkszereda

2025.11.03. 16:25
(Fotó: FK Csíkszereda)
FK Csíkszereda Farul Constanta Superliga
Két mérkőzést rendeznek hétfőn a Superliga 15. fordulójában, az elsőn a hetek óta veretlen FK Csíkszereda a Farul Constantához látogat. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünk segítségével követhető.

SUPERLIGA, 15. FORDULÓ
Farul Constanta–FK Csíkszereda 3–0 – ÉLŐ
Ovidiu, Gheorghe Hagi Akadémia. 2674 néző. Vezeti: Iulian Calin 
Farul: Buzbuchi – Sirbu (Furtado, 71.), Larie (Pellegrini, 85.), Tiru, Ganea – Vina, Ramalho (Seruca, 85.), Radaslavescu – Grigorjan (Marincean, 87.), Isfan (Markovic, 71.), Tanasa. Vezetőedző: Ianis Zicu
Kispadon: Munteanu, Dutu, Dican, Vojtus, Iancu, Banu, Pellegrini, Markovic, Nikolov, Seruca, Marincean, Furtado 
Csíkszereda: Pap – Palmes (Kaján, 88.), Celic, Hegedűs, Pászka – Végh, Veres – Anderson Ceará (Jebari, 59.), Bödő (Gergely, 59.), Ferenczi (Szabó B., 46.) – Eppel (Szalay, 71.). Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Bloj, Kaján, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Szabó B., Csürös, Bakos, Szalay, Jebari, Gergely 
Gólszerző: Vina (14.), Grigorjan (40.), Isfan (70. – esből)

 

 

 

Legfrissebb hírek

Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

Minden más foci
2025.10.28. 16:53

A Csíkszereda tizenegyest hibázott, így nem tudta legyőzni a Petrolult

Minden más foci
2025.10.24. 18:28

„Nekem a Fradi volt a Barcelona” – de most már Csíkszeredában alkotna maradandót

Légiósok
2025.10.21. 15:32

Eppel lesipuskás, Jebari bombagólt szerzett, Nagyszebenben nyert a Csíkszereda

Minden más foci
2025.10.20. 19:00

Videó: Pászka panenkás tizenegyese és Eppel első gólja a román élvonalban

Légiósok
2025.10.17. 08:12

A Csíkszereda a ráadásban mentett pontot a Kolozsvár ellen

Minden más foci
2025.10.16. 21:37

A csíkszeredai vereség után felmentését kérte a kolozsvári edző

Minden más foci
2025.10.04. 18:38

Történelmi győzelem! Szalay Szabolcs főszereplésével nyert a Csíkszereda

Minden más foci
2025.10.04. 16:03
