Légiósok: Koszta Márk és Dénes Vilmos is betalált

Koszta Márk hétfőn a Maccabi Tel-Aviv elleni 2–2-n duplázott, majd szombaton a Kirjat Smona elleni 4–1-es siker alkalmával is betalált. A magyar támadó kezdőként kapott szerepet a Hapoel Petah-Tikvában, és a 32. percben ő szerzett vezetést csapatának. Kosztát a 66. percben lecserélte edzője. A Hapoel szeptember 20-án nyert legutóbb, a Kirjat Smona elleni sikerig tíz nyeretlen mérkőzést játszott.

Dénes Vilmos megszerezte első gólját a belga másodosztályban, a Zalaegerszegtől érkező támadó kezdőként kapott szerepet a Kortrijkben. Dénes 69 percet töltött a pályán, és csapata a 88. percben még 2–2-re állt, de 5–2-re megverte az Anderlecht II-t.