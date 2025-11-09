Nemzeti Sportrádió

Száthó Regő első zsolnai góljait szerezte

2025.11.09. 13:19
Megszerezte első góljait Szánthó Regő (Fotó: Zsolna)
A szlovák labdarúgó második liga 16. fordulójában sorra kerülő Zsolna B–Somorja (5–4) mérkőzés legjobbja Szánthó Regő volt, aki októberben igazolt a zöld-sárgákhoz.

Északi szomszédaink másodosztályában elkezdődött a „visszavágók” sorozata. A 16. forduló egyik slágermeccse a Zsolna B–Somorja összecsapás volt. Mindkét csapat támadófocit játszik, ami a mostani meccsen be is igazolódott.

A zsolnai akadémia műfüves pályáján sorra kerülő találkozón a vendégek szerezték meg a vezetést, gyors ellenakció végén az egykori nyíregyházi csatár, Lamin Marong pontos befejezésével. A 9. percben a somorjai kapus, Horváth Attila szabálytalankodott, és mehetett is idő előtt zuhanyozni. A zsolnaiak, akiknek mezében az első perctől pályán volt Szánthó Regő és az egykori Ferencváros-, illetve ETO FC-játékos Michal Skvarka, az emberelőny ellenére a 23. percben már 3–0-s hátrányban voltak. A szünetig a hazaiak 3–2-re szépítettek, a zsolnai fiatalok első gólját Szánthó Regő érte el. A magyar játékos számára, aki az ötödik meccsét játszotta a klub színeiben, ez volt az első találta sárga-zöld mezben.

Amikor a 82. percben a somorjaiak ismét kétgólos előnybe kerültek, úgy tűnt, hogy eldőlt a találkozó. A hazaiak azonban más véleménnyel voltak: Szánthó Regő szépített, majd a zsolnaiak további két gólt értek el, s végül 5–4-re győztek.

2. Niké Liga
Zsolna B–Somorja 5–4 (2–3)

A hazaiaknál Szánthó Regő két gólt szerzett és a 91. percig volt a pályán. A vendégeknél Csorba Noel végigjátszotta a találkozót.

 

