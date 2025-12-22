Légióskörkép: Keresztes Krisztián gólt lőtt a Celtic ellen, Schäfer András győztes gólt szerzett a Bundesligában
Az elmúlt hét leglátványosabban szereplő légiósa Koszta Márk volt: az izraeli Hapoel Petah Tikva támadója hétfőn duplázott a Maccabi Tel-Aviv otthonában, majd szombaton a Kirjat Smona ellen is eredményes volt.
Szerdán Keresztes Krisztián fontos szerepet játszott abban, hogy csapata, a Dundee United legyőzte hazai pályán a Celticet. A magyar belső védő szerezte a skót kiscsapat egyenlítő gólját a zöld-fehér gigász ellen.
KERESZTES KRISZTIÁN GÓLJA A CELTIC ELLEN
Pénteken fontos esemény volt, hogy Kovács Bendegúz lejátszotta első felnőtt mérkőzését az AZ Alkmaar holland másodosztályú tartalékcsapatában. A magyar csatár (aki eddig az UEFA Ifjúsági Ligában szereplő U19-es csapatban szerepelt) tíz percet kapott az FC Eindhoven elleni (3–2-es vereséggel végződő) összecsapáson.
Szombaton három magyar gólt is láthattunk, Dénes Vilmos a belga másodosztályú Kortrijk első gólját jegyezte az Anderlecht tartalékjai ellen megnyert meccsen, Koszta Márk a Kirjat Smona kapuját vette be, míg Schäfer András az Union Berlinben szerzett győztes gólt a Köln elleni német bajnokin.
DÉNES VILMOS GÓLJA AZ ANDERLECHT II ELLEN
SCHÄFER ANDRÁS GÓLJA A KÖLN ELLEN
ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
DECEMBER 15., HÉTFŐ
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva 2–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 23. percben lépett pályára, ő szerezte csapata mindkét gólját.
ROMÁNIA
Superliga
Farul Constanta–UTA Arad 1–1
UTA: Zsóri Dániel nem volt kerettag.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Crvena zvezda 0–0
Topolya: Mezei Szabolcs a 60. percben lépett pályára.
DECEMBER 16., KEDD
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lierse–Kortrijk 0–0
Kortrijk: Dénes Vilmos a 73. percben állt be.
Charleroi–Lommel 1–2
Lommel: Vancsa Zalánt az 59. percben lecserélték.
DECEMBER 17., SZERDA
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–RWDM Brüsszel 0–1
Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a meccskeretben.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Celtic 2–1
Dundee United: Keresztes Krisztián szerzett egy gólt, és végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
Rizespor–Gaziantep 5–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1
Raków: Baráth Péter a 82. percben állt be.
Zrinjski (bosnyák)–SK Rapid (osztrák) 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz betegség miatt nem volt a keretben
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
Genclerbirligi–Bosrumspor 3–2
Genclerbirligi: Csoboth Kevin kezdett, a 40. percben lecserélték.
Galatasaray–Basaksehir 1–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 27. percben sárga lapot kapott.
DECEMBER 19., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel–Lierse 4–3
Lommel: Vancsa Zalán a meccskeretben volt, de nem lépett pályára.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
FC Eindhoven–Jong AZ 3–2
Jong AZ: Kovács Bendegúz a 80. percben lépett pályára.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Arminia Bielefeld 1–1
Hertha: Dárdai Márton vírusos megbetegedés miatt nem volt a meccskeretben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Antalyaspor 2–1
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
DECEMBER 20., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Tottenham Hotspur–Liverpool 1–2
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi a 83. percben sárga lapot kapott.
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Millwall 2–0
Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt kerettag.
Hull City–West Bromwich Albion 1–0
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 80. percben sárga lapot kapott.
Derby County–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdett, a 66. percben lecserélték.
League One (III. osztály)
Doncaster Rovers–Plymouth Argyle 1–5
Plymouth: Szűcs Kornél a 90. percben állt be.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Francs Borains–FC Bruges II 1–0
Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.
Kortrijk–Anderlecht II 5–2
Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 23. percben vezetést szerzett, a 69. percben lecserélték.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Olympiakosz Nicosia 0–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás csereként lépett pályára az 53. percben.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Kirjat Smona 4–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 32. percben gólt szerzett, a 66. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
1. FC Köln–Union Berlin 0–1
Union Berlin: Schäfer András a 84. percben állt be, a 88. percben sárga lapot kapott, a 90+1. percben győztes gólt szerzett.
Wolfsburg–Freiburg 3–4
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.
RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Frosinone–Spezia 2–1
Spezia: Nagy Ádám kezdett, az 59. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
Gil Vicente–Rio Ave 1–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 83. percben állt be, a 90+7. percben sárga lapot kapott, a 90+9. percben kiállították.
ROMÁNIA
Superliga
UTA Arad–Dinamo Bucuresti 2–0
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Hibernian 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Deportivo La Coruna 1–0
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ülte végig a mérkőzést, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Besiktas–Rizespor 1–0
Rizespor: Mocsi Attila a kispadon ülte végig a mérkőzést.
DECEMBER 21., VASÁRNAP
FRANCIAORSZÁG
Francia Kupa, 3. forduló
Le Havre–Amiens 0–2
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Schalke 04 2–1
Braunschweig: Szabó Levente kispados volt.
SZERBIA
Szuperliga
OFK Beograd–Topolya 0–1
Topolya: Mezei Szabolcs sárga lapos eltiltás miatt nem került be a meccskeretbe.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Kasimpasa 3–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
DECEMBER 22., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Genclerbirligi–Trabzonspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin