Légióskörkép: Keresztes Krisztián gólt lőtt a Celtic ellen, Schäfer András győztes gólt szerzett a Bundesligában

Az elmúlt hét leglátványosabban szereplő légiósa Koszta Márk volt: az izraeli Hapoel Petah Tikva támadója hétfőn duplázott a Maccabi Tel-Aviv otthonában, majd szombaton a Kirjat Smona ellen is eredményes volt.

Szerdán Keresztes Krisztián fontos szerepet játszott abban, hogy csapata, a Dundee United legyőzte hazai pályán a Celticet. A magyar belső védő szerezte a skót kiscsapat egyenlítő gólját a zöld-fehér gigász ellen.

KERESZTES KRISZTIÁN GÓLJA A CELTIC ELLEN

Pénteken fontos esemény volt, hogy Kovács Bendegúz lejátszotta első felnőtt mérkőzését az AZ Alkmaar holland másodosztályú tartalékcsapatában. A magyar csatár (aki eddig az UEFA Ifjúsági Ligában szereplő U19-es csapatban szerepelt) tíz percet kapott az FC Eindhoven elleni (3–2-es vereséggel végződő) összecsapáson.

Szombaton három magyar gólt is láthattunk, Dénes Vilmos a belga másodosztályú Kortrijk első gólját jegyezte az Anderlecht tartalékjai ellen megnyert meccsen, Koszta Márk a Kirjat Smona kapuját vette be, míg Schäfer András az Union Berlinben szerzett győztes gólt a Köln elleni német bajnokin.

DÉNES VILMOS GÓLJA AZ ANDERLECHT II ELLEN

SCHÄFER ANDRÁS GÓLJA A KÖLN ELLEN

ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

DECEMBER 15., HÉTFŐ

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva 2–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 23. percben lépett pályára, ő szerezte csapata mindkét gólját.

ROMÁNIA

Superliga

Farul Constanta–UTA Arad 1–1

UTA: Zsóri Dániel nem volt kerettag.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Crvena zvezda 0–0

Topolya: Mezei Szabolcs a 60. percben lépett pályára.

DECEMBER 16., KEDD

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lierse–Kortrijk 0–0

Kortrijk: Dénes Vilmos a 73. percben állt be.

Charleroi–Lommel 1–2

Lommel: Vancsa Zalánt az 59. percben lecserélték.

DECEMBER 17., SZERDA

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–RWDM Brüsszel 0–1

Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a meccskeretben.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Celtic 2–1

Dundee United: Keresztes Krisztián szerzett egy gólt, és végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör

Rizespor–Gaziantep 5–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Alapszakasz

Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel) 0–1

Raków: Baráth Péter a 82. percben állt be.

Zrinjski (bosnyák)–SK Rapid (osztrák) 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz betegség miatt nem volt a keretben

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör

Genclerbirligi–Bosrumspor 3–2

Genclerbirligi: Csoboth Kevin kezdett, a 40. percben lecserélték.

Galatasaray–Basaksehir 1–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 27. percben sárga lapot kapott.

DECEMBER 19., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Lierse 4–3

Lommel: Vancsa Zalán a meccskeretben volt, de nem lépett pályára.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

FC Eindhoven–Jong AZ 3–2

Jong AZ: Kovács Bendegúz a 80. percben lépett pályára.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Arminia Bielefeld 1–1

Hertha: Dárdai Márton vírusos megbetegedés miatt nem volt a meccskeretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Antalyaspor 2–1

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

DECEMBER 20., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Tottenham Hotspur–Liverpool 1–2

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi a 83. percben sárga lapot kapott.

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Millwall 2–0

Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt kerettag.

Hull City–West Bromwich Albion 1–0

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 80. percben sárga lapot kapott.

Derby County–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk kezdett, a 66. percben lecserélték.

League One (III. osztály)

Doncaster Rovers–Plymouth Argyle 1–5

Plymouth: Szűcs Kornél a 90. percben állt be.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Francs Borains–FC Bruges II 1–0

Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keretben.

Kortrijk–Anderlecht II 5–2

Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 23. percben vezetést szerzett, a 69. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Olympiakosz Nicosia 0–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás csereként lépett pályára az 53. percben.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Kirjat Smona 4–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 32. percben gólt szerzett, a 66. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

1. FC Köln–Union Berlin 0–1

Union Berlin: Schäfer András a 84. percben állt be, a 88. percben sárga lapot kapott, a 90+1. percben győztes gólt szerzett.

Wolfsburg–Freiburg 3–4

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.

RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Frosinone–Spezia 2–1

Spezia: Nagy Ádám kezdett, az 59. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

Gil Vicente–Rio Ave 1–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 83. percben állt be, a 90+7. percben sárga lapot kapott, a 90+9. percben kiállították.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Dinamo Bucuresti 2–0

UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Hibernian 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Deportivo La Coruna 1–0

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ülte végig a mérkőzést, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Besiktas–Rizespor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila a kispadon ülte végig a mérkőzést.

DECEMBER 21., VASÁRNAP

FRANCIAORSZÁG

Francia Kupa, 3. forduló

Le Havre–Amiens 0–2

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Schalke 04 2–1

Braunschweig: Szabó Levente kispados volt.

SZERBIA

Szuperliga

OFK Beograd–Topolya 0–1

Topolya: Mezei Szabolcs sárga lapos eltiltás miatt nem került be a meccskeretbe.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kasimpasa 3–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

DECEMBER 22., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Genclerbirligi–Trabzonspor

Genclerbirligi: Csoboth Kevin