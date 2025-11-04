Liga 2: korai gólok hozták meg a Sepsi győzelmét

A két csapat három éve még a Román Kupa döntőjében csapott össze, az akkori találkozó résztvevői közül a Sepsinél ketten (Nicolae Paun és Adnan Aganovic), a hazaiaknál négyen maradtak hírmondónak.

A zuhogó esőben, szinte teljesen üres stadionban a busznyi szentgyörgyi szurkolótábor hangja biztosította a meccshangulatot. A Sepsi pedig villámrajtot vett, a kiugró Dimitri Oberlint ugyanis éppen akkor döntötte fel egy hazai védő, amikor a kapus már elcsípte előle a labdát, a büntetőből pedig a sérülés miatti féléves kihagyás után újra kezdő Denis Harut lőtt a jobb alsó sarokba.

Oberlin következő megindulásánál aztán már nem is mertek közbeavatkozni a Voluntari játékosai, a svájci csatár pedig kettőt is elfektetett közülük, mielőtt a hálóba vágta a labdát. Innentől fogva főleg a védekezésre ügyelt a Sepsi, amely helyenként kaotikusan, de kibekkelte az első félidő hátralevő részét.

A szünet után viszont Remus Gutea góllal végződő szólója figyelmeztette a szentgyörgyieket, akik ezután feltolták a játékot a középpályára, és a kevés lövést hozó második félidőben sűrűn tördelt mezőnyjátékkal védték meg a három pontot, amellyel a szezon során először feljöttek a táblázat felsőházi rájátszást érő részébe.

ROMÁNIA

LIGA 2, 12. FORDULÓ

FC Voluntari–Sepsi OSK 1–2 (Gutea 47., ill. Harut 4. – 11-esből, Oberlin 25.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést

Az élcsoport: 1. Corvinul 32 pont, 2. Nagyvárad 25, 3. Marosvásárhely 23, 4. Steaua 23, 5. Sepsi OSK 23