IFFHS: Kovács István a negyedik legjobb játékvezető 2025-ben

A 41 éves, nagykárolyi Kovács István évek óta ott van az európai játékvezetés elitjében, ő vezette a Bajnokok Ligája idei döntőjét a PSG és az Internazionale között. Az IFFHS rangsorában úgy végzett a negyedik helyen, hogy csak egy pont hiányzott ahhoz, hogy pontegyenlőséggel a 2. legyen.

A 43 éves Clément Turpin először végzett az első helyen. A francia játékvezető 2010 óta FIFA-játékvezető, dolgozott három Európa-bajnokságon és két világbajnokságon – a 2016-os Eb-n ő fújta a sípot a magyar–osztrák (2–0) csoportmeccsen –, vezetett már Bajnokok Ligája-döntőt (2022) és Európa-liga-finálét (2021) is. Idén is rangos meccseken kapott szerepet, a Bajnokok Ligájában az előző és a mostani idényben is vezette a Real Madrid és a Manchester City összecsapását.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.