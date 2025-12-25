Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Kovács István a negyedik legjobb játékvezető 2025-ben

R. P.R. P.
2025.12.25. 23:31
null
Kovács István vezette idén a BL-döntőt a PSG és az Inter között (Fotó: Getty Images)
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS) Kovács Istvánt választották meg a negyedik legjobb játékvezetőnek 2025-ben, az első helyen a francia Clément Turpin végzett.

 

A 41 éves, nagykárolyi Kovács István évek óta ott van az európai játékvezetés elitjében, ő vezette a Bajnokok Ligája idei döntőjét a PSG és az Internazionale között. Az IFFHS rangsorában úgy végzett a negyedik helyen, hogy csak egy pont hiányzott ahhoz, hogy pontegyenlőséggel a 2. legyen.

A 43 éves Clément Turpin először végzett az első helyen. A francia játékvezető 2010 óta FIFA-játékvezető, dolgozott három Európa-bajnokságon és két világbajnokságon – a 2016-os Eb-n ő fújta a sípot a magyar–osztrák (2–0) csoportmeccsen –, vezetett már Bajnokok Ligája-döntőt (2022) és Európa-liga-finálét (2021) is. Idén is rangos meccseken kapott szerepet, a Bajnokok Ligájában az előző és a mostani idényben is vezette a Real Madrid és a Manchester City összecsapását.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

1.

Clément TURPIN

francia

65

2.

François LETEXIER

francia

55

2.

Szymon MARCINIAK

lengyel

55

4.

KOVÁCS István

romániai

54

5.

Michael OLIVER

angol

53

6.

Felix ZWAYER

német

45

7.

Slavko VINCIC

szlovén

41

8.

Alireza FAGHANI

ausztrál

25

8.

Maurizio MARIANI

olasz

25

10

Sandro SCHÄRER

svájci

12

AZ IFFHS 2025-ÖS RANGSORA A JÁTÉKVEZETŐK KÖZÖTT

 

 

