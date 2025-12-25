IFFHS: Kovács István a negyedik legjobb játékvezető 2025-ben
A 41 éves, nagykárolyi Kovács István évek óta ott van az európai játékvezetés elitjében, ő vezette a Bajnokok Ligája idei döntőjét a PSG és az Internazionale között. Az IFFHS rangsorában úgy végzett a negyedik helyen, hogy csak egy pont hiányzott ahhoz, hogy pontegyenlőséggel a 2. legyen.
A 43 éves Clément Turpin először végzett az első helyen. A francia játékvezető 2010 óta FIFA-játékvezető, dolgozott három Európa-bajnokságon és két világbajnokságon – a 2016-os Eb-n ő fújta a sípot a magyar–osztrák (2–0) csoportmeccsen –, vezetett már Bajnokok Ligája-döntőt (2022) és Európa-liga-finálét (2021) is. Idén is rangos meccseken kapott szerepet, a Bajnokok Ligájában az előző és a mostani idényben is vezette a Real Madrid és a Manchester City összecsapását.
Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.
1.
Clément TURPIN
francia
65
2.
François LETEXIER
francia
55
2.
Szymon MARCINIAK
lengyel
55
4.
KOVÁCS István
romániai
54
5.
Michael OLIVER
angol
53
6.
Felix ZWAYER
német
45
7.
Slavko VINCIC
szlovén
41
8.
Alireza FAGHANI
ausztrál
25
8.
Maurizio MARIANI
olasz
25
10
Sandro SCHÄRER
svájci
12