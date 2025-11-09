Balogh Botond csapata megfosztotta veretlenségétől a Galatasarayt

Jól kezdtek a hazaiak, egyenrangú partnerei voltak a favorit vendégcsapatnak, és a 45. percben Daniel Agyei meg is szerezte a vezetést: a nyári szerződtetéséig hazája alsóbb osztályaiban edződő angol csatár az oldalvonal mellett kapott labdát, két védő között középre tört, majd éles szögből a rövid alsó sarokba bombázott.

A Galata a szünetben változtatott, beállt Sallai Roland. A vendégek egyre veszélyesebb támadásokat vezettek, és a 83. percben gólt szereztek: Sallai beadása alapozta meg a helyzetet, amelyet végül Victor Osimhen használt ki – csakhogy VAR-ozás után kiderült: leshelyzetben született a gól.

Maradt az egygólos hazai vezetés, és az eredmény a folytatásban már nem változott: a korábbi Galata-legenda, a nyár óta a Kocaelispor vezetőedzőjeként dolgozó Selcuk Inan fontos győzelemre vezette csapatát.

A Kocaelispor rosszul kezdte a bajnokságot, de lassacskán formába lendült: ez volt a negyedik győzelme a legutóbbi öt fordulóban, és 14 pontjával felkapaszkodott a 11. helyre a tabellán.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig, 12. forduló

Kocaelispor–Galatasaray 1–0

Az élcsoport: 1. Galatasaray 29 pont, 2. Fenerbahce 25 (11 mérk.), 3. Trabzonspor 15, …11. Kocaelispor 14

AUSZTRIA

Bundesliga

Tirol–Rapid Wien 1–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Korona Kielce–Raków Czestochowa 1–4

Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára csereként.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Bochum 0–2

Braunschweig: Szabó Levente a 72. percben állt be csereként.

SKÓCIA

Premiership

Hearts–Dundee United 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Halmstad 0–2

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

2. Liga (II. osztály)

Zsolna II–Somorja 5–4

Zsolna II: Szánthó Regő kezdett, két gólt szerzett, a 91. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a találkozót.