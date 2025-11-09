Balogh Botond csapata megfosztotta veretlenségétől a Galatasarayt
Jól kezdtek a hazaiak, egyenrangú partnerei voltak a favorit vendégcsapatnak, és a 45. percben Daniel Agyei meg is szerezte a vezetést: a nyári szerződtetéséig hazája alsóbb osztályaiban edződő angol csatár az oldalvonal mellett kapott labdát, két védő között középre tört, majd éles szögből a rövid alsó sarokba bombázott.
A Galata a szünetben változtatott, beállt Sallai Roland. A vendégek egyre veszélyesebb támadásokat vezettek, és a 83. percben gólt szereztek: Sallai beadása alapozta meg a helyzetet, amelyet végül Victor Osimhen használt ki – csakhogy VAR-ozás után kiderült: leshelyzetben született a gól.
Maradt az egygólos hazai vezetés, és az eredmény a folytatásban már nem változott: a korábbi Galata-legenda, a nyár óta a Kocaelispor vezetőedzőjeként dolgozó Selcuk Inan fontos győzelemre vezette csapatát.
A Kocaelispor rosszul kezdte a bajnokságot, de lassacskán formába lendült: ez volt a negyedik győzelme a legutóbbi öt fordulóban, és 14 pontjával felkapaszkodott a 11. helyre a tabellán.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig, 12. forduló
Kocaelispor–Galatasaray 1–0
Az élcsoport: 1. Galatasaray 29 pont, 2. Fenerbahce 25 (11 mérk.), 3. Trabzonspor 15, …11. Kocaelispor 14
AUSZTRIA
Bundesliga
Tirol–Rapid Wien 1–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Korona Kielce–Raków Czestochowa 1–4
Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára csereként.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Bochum 0–2
Braunschweig: Szabó Levente a 72. percben állt be csereként.
SKÓCIA
Premiership
Hearts–Dundee United 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Halmstad 0–2
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
2. Liga (II. osztály)
Zsolna II–Somorja 5–4
Zsolna II: Szánthó Regő kezdett, két gólt szerzett, a 91. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a találkozót.
Szánthó Regő első zsolnai góljait szerezte
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Grosuplje 1–1
Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin nem volt tagja a meccskeretnek.