Nemzeti Sportrádió

Balogh Botond csapata megfosztotta veretlenségétől a Galatasarayt

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 17:50
null
Balogh Botond (balra) igyekszik megállítani az isztambuli Baris Yilmazt a vasárnapi meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Sallai Roland Balogh Botond
Meglepetés a török labdarúgó-bajnokságban: Sallai Roland csapata, az eddig veretlen Galatasaray 1–0-ra kikapott a Balogh Botondot végig a soraiban tudó Kocaelispor vendégeként a 12. forduló vasárnapi játéknapján.

Jól kezdtek a hazaiak, egyenrangú partnerei voltak a favorit vendégcsapatnak, és a 45. percben Daniel Agyei meg is szerezte a vezetést: a nyári szerződtetéséig hazája alsóbb osztályaiban edződő angol csatár az oldalvonal mellett kapott labdát, két védő között középre tört, majd éles szögből a rövid alsó sarokba bombázott.

A Galata a szünetben változtatott, beállt Sallai Roland. A vendégek egyre veszélyesebb támadásokat vezettek, és a 83. percben gólt szereztek: Sallai beadása alapozta meg a helyzetet, amelyet végül Victor Osimhen használt ki – csakhogy VAR-ozás után kiderült: leshelyzetben született a gól.

Maradt az egygólos hazai vezetés, és az eredmény a folytatásban már nem változott: a korábbi Galata-legenda, a nyár óta a Kocaelispor vezetőedzőjeként dolgozó Selcuk Inan fontos győzelemre vezette csapatát.

A Kocaelispor rosszul kezdte a bajnokságot, de lassacskán formába lendült: ez volt a negyedik győzelme a legutóbbi öt fordulóban, és 14 pontjával felkapaszkodott a 11. helyre a tabellán.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig, 12. forduló
Kocaelispor–Galatasaray 1–0
Az élcsoport: 1. Galatasaray 29 pont, 2. Fenerbahce 25 (11 mérk.), 3. Trabzonspor 15, …11. Kocaelispor 14

AUSZTRIA
Bundesliga
Tirol–Rapid Wien 1–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Korona Kielce–Raków Czestochowa 1–4
Raków: Baráth Péter a 70. percben lépett pályára csereként.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Bochum 0–2
Braunschweig: Szabó Levente a 72. percben állt be csereként.

SKÓCIA
Premiership
Hearts–Dundee United 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Halmstad 0–2
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA  
2. Liga (II. osztály)
Zsolna II–Somorja 5–4
Zsolna II: Szánthó Regő kezdett, két gólt szerzett, a 91. percbeli lecseréléséig volt a pályán. 
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a találkozót.

Minden más foci
7 órája

Szánthó Regő első zsolnai góljait szerezte

Kilencgólos mérkőzést nyert meg a Somorja ellen a Zsolna B.

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Grosuplje 1–1
Nafta: Dragóner Áron és Keresztes Noel végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin nem volt tagja a meccskeretnek.

 

légiósok Sallai Roland Balogh Botond
Legfrissebb hírek

Szoboszlai: Időre van szükség, hogy mindenkinek meglegyen a helye

Angol labdarúgás
4 órája

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

Légiósok
2025.11.07. 10:27

Kl: Baráthék ikszeltek Prágában, Bolláék a Craiovától is kikaptak

Európa-konferencialiga
2025.11.06. 23:00

Lionel Messi és Sallai Roland csapattársak lehetnek – sajtóhír

Minden más foci
2025.11.06. 10:17

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
2025.11.06. 09:54

Ha a Liverpool nyer, mindannyian nyerünk – egy este az Albertben

Bajnokok Ligája
2025.11.06. 06:32

A Kiel és a Melsungen is negyeddöntős a kézilabda Német Kupában

Kézilabda
2025.11.05. 23:33

Victor Osimhen mesterhármasával nyert Amszterdamban a Galatasaray – Sallaival a soraiban

Bajnokok Ligája
2025.11.05. 22:56
Ezek is érdekelhetik