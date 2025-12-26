Nemzeti Sportrádió

Nikola Jokics karácsonyi ajándéka: 56 pont a Minnesota ellen

2025.12.26. 07:59
Nikola Jokics (15) ismét ihletett formában kosárlabdázott (Fotó: Getty Images)
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) karácsonyi játéknapján, magyar idő szerint pénteken hajnalban, köztük egy igen emlékezeteset is.

A Los Angeles Lakers sorozatban harmadik összecsapását bukta el, ezúttal a Houston Rockets tudott nyerni 119–96-ra a sárga-kékek ellen. A Rockets két vesztes meccs után örülhetett ismét győzelemnek, ezzel 7–7-re javítva idegenbeli mérlegét az alapszakaszban. Luka Doncic ezúttal 25 pontot dobott a Lakersben, de a mezőny legjobbja a houstoni Amen Thompson volt, aki 26 pontja mellett hét lepattanót és öt gólpasszt is jegyzett.

A Golden State Warriors 126–116-ra nyert odahaza a Dallas Mavericks ellen. A texasiaknál Cooper Flagg megint kiválóan kosárlabdázott, ezúttal 27 pontot szórt, ám ez is kevés volt a boldogsághoz. A Warriors sorozatban harmadik győzelmét aratta, míg a Mavs nincs valami jó passzban, a legutóbbi hat meccséből ez már a negyedik volt, amelyet elbukott.

A játéknap legizgalmasabb meccsét Denverben rendezték: négy negyed után döntetlenre végzett egymással a Nuggets és a Minnesota Timberwolves, de nem ám akármilyen körülmények között, a hazaiak már 16 ponttal is vezettek a harmadik negyedben, innen állt fel a Minnesota, és mentette hosszabbításra az összecsapást – Anthony Edwards egy másodperccel a dudaszó előtt alakította 115–115-re az eredményt. A hosszabbításban aztán felcserélődtek a szerepek, a Minnesota került kilencpontos előnybe, de fordított a Denver, s végül emlékezetes küzdelemben 142–138-ra megnyerte a mérkőzést, amelynek két hőse is volt: hazai oldalon a fentebb már említet Edwards, aki 44 ponttal zárt, de rajta is túltett a denveri Nikola Jokics, aki 56 pontja mellett összeszedett 16 lepattanót és kiosztott 15 gólpasszt.

NBA
ALAPSZAKASZ
Golden State Warriors–Dallas Mavericks 126–116
Los Angeles Lakers–Houston Rockets 96–119
Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves 142–138 – hosszabbítás után
KORÁBBAN
New York Knicks–Cleveland Cavaliers 126–124 
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 102–117

 

Ezek is érdekelhetik