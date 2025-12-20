Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Barkóczi Benedek szerződést bontott brazil klubjával

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.12.20. 16:28
Barkóczi Benedek távozott a Santa Fétől (Fotó: archív)
Az őszi szezonban a Santa Fé FC U20-as csapatában szereplő magyar csatár, Barkóczi Bendek a közösségi oldalán adta hírül, hogy szerződést bontott a brazil klubbal.

 

A korábbi U18-as válogatott Barkóczi Benedek az év elején Kozármislenyből szerződött Brazíliába, először a Brasilis FC-ben szerepelt, majd az őszi szezonban a Santa Fé FC U20-as csapatában játszott, a klub már be is nevezte a legrangosabb brazil korosztályos sorozatra, a Copinhára, amelyen azonban mégsem léphet pályára.

Légiósok
2025.11.05. 11:24

A 20 éves magyar csatárnak Brazíliában imába foglalták a nevét

Ahol a hátrapassz tilos, a vereség szégyen, a győzelemért ütnek is, az utcán pedig sokan pisztollyal járnak – Barkóczi Benedek nem mindennapi történetei.


„Amint arról már írtam, a napokban kiderült, hogy a klub korábbi elnöke a szerződtetésem után nem tett eleget bizonyos járulékfizetési kötelezettségeknek, ezért még nem kaptam meg a munkavállalási engedélyt, így pedig nem játszhatok a januári Copinhán, pedig éppen ez volt az egyik fő célom, amikor Brazíliába szerződtem – fogalmazott a csatár a közösségi oldalán. – Ezért most szerződést bontottam a Santa Fé FC-vel, így jelenleg szabadon igazolható vagyok. Egyelőre Brazíliában várom, hogy kiderüljön, hol folytathatom, több klub is érdeklődött, várhatóan januárban csatlakozhatok a következő csapatomhoz.”

 

Ezek is érdekelhetik