A reméltnél lassabban gyógyul Tóth Balázs – az idén már nem játszhat

November elején a Bristol City elleni bajnoki hajrájában a 28 éves kapust, Tóth Balázst le kellett cserélni a Blackburnben, néhány nappal később pedig porcleválás miatt megműtötték. A beavatkozást követően a négyszeres válogatott labdarúgó elmondta, előreláthatólag négy-hat hetet kell kihagynia, mivel azonban az operáció után két nappal már nem használt mankót, reménykedett benne, hogy decemberben, a Portsmouth elleni bajnokin újra kerettag lehet, a karácsony előtti utolsó fordulóban, a Millwall ellen pedig már pályára is léphet.

„A hatodik hét is letelt, de csak a napokban kezdhetem majd el a közös edzéseket a csapattal, így aztán nemhogy a Millwall, de pénteken a Middlesborough elleni, Boxing Day-meccset is kihagyom. A műtéti heg nem rugalmas, két-három héttel az operáció után masszíroztatni kellett volna, de ez csak a napokban kezdődött el. Nem tudtam, mitől fáj folyamatosan a térdem, el is voltam keseredve, hogy nem sikerült a műtét, de remélhetőleg az orvosok megtalálták a fájdalom okát – nyilatkozott az MTI-nek Tóth, aki hozzátette, az angliai karácsonyi mérkőzésekhez hasonló nincs máshol a világon, ezért is sajnálja, hogy nem játszhat – Angliában a futball is az ünnep része. Blackburnben átlagosan húszezer néző előtt játsszuk a meccseinket, de karácsony második napján megtelik a majd' harminckétezres stadionunk.”

Tóth Balázs tavaly is hiányzott az év végi meccsekről, akkor bokaszalag-szakadás miatt nem játszhatott. A sérüléstől és a meccsdömpingtől függetlenül az ünnepi asztalról nem hiányozhat kedvenc étele.

„Rántott hús csirkemellből krumplipürével. Tudom, nem szokványos karácsonyi étel, de ez a kedvencem – fogalmazott a kapus, aki egyébként Manchesterben lakik, egyórányi autóútra a Blackburn Rovers edzőközpontjától, illetve negyvenöt percre a stadiontól. – Ilyenkor lehet, hogy több, mert sok karácsonyi vásár van Manchesterben, rengeteg a turista, autóval pedig katasztrofális közlekedni. Olyan, mintha itt lenne a főváros.”

Az ominózus, Bristol City elleni mérkőzésig Tóth Balázs mind a tizenhárom fordulóban tagja volt a Blackburn kezdőcsapatának, ami azért is óriási teljesítmény, mert hat évvel korábban még a Puskás Akadémia második számú csapatában védett az NB III-ban – 111 magyar élvonalbeli bajnoki után júniusban bemutatkozott a magyar válogatottban is, sőt az ősszel három világbajnoki selejtezőn végig a pályán volt. Tóth Balázs elmondta, reméli, az új év elején már ismét futballozhat.